MotoGP GP du Portugal
Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal
Après avoir évalué sa condition physique lors des EL1, Viñales a décidé de renoncer au reste du week-end à Portimão afin de se concentrer sur sa convalescence.
Germán Garcia Casanova
Publié: 20 nov. 2026, 15:09
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Maverick Viñales ne disputera pas la suite du week-end du Grand Prix du Portugal de MotoGP. Tech3 a fait appel au pilote d'essais de KTM, Pol Espargaró, pour le remplacer.
Viñales souffre de douleurs depuis sa luxation de l'épaule gauche, survenue il y a plus d'un an, lors du GP d'Allemagne 2025. Cette blessure l'a contraint à s'arrêter à trois reprises, notamment juste avant la trêve estivale, au point que l'équipe avait même envisagé de se passer définitivement de ses services.
L'Espagnol a repris la compétition au Japon, mais un programme chargé lors de la seconde moitié de la saison l'a laissé dans un état de fatigue avancé. Il a donc décidé de déclarer forfait à Portimão après les EL1.
"À la suite d'un examen médical réalisé après la première séance d'essais libres (EL1), Maverick a décidé, en accord avec son équipe et KTM, de se retirer du Grand Prix du Portugal", a expliqué Tech3 dans un communiqué. "Il sera remplacé par Pol Espargaró pour le reste du week-end.
"Le pilote espagnol continuera d'évaluer son état physique en vue de son Grand Prix national et de la dernière manche de la saison 2026 de MotoGP, qui se déroulera à Valence. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu."
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La manche de Valence, la semaine prochaine, pourrait être la dernière course de Viñales en championnat du monde après 16 années de présence, puisqu'il ne dispose d'aucun contrat pour 2027. Il a remporté au total 26 Grands Prix dans les trois catégories, dont 10 au cours de ses 11 saisons dans la catégorie reine.
"J'ai beaucoup travaillé au cours du dernier mois pour retrouver mon meilleur niveau et être prêt à reprendre la compétition", a déclaré le pilote. "Malheureusement, ce circuit rend très difficile le contrôle de la moto. De plus, j'ai ressenti des douleurs à l'épaule."
"La décision a été très difficile à prendre, car je veux continuer à me battre, mais nous sommes arrivés à la conclusion que le mieux était de nous arrêter. L'essentiel est d'éviter d'aggraver la blessure à l'épaule et de prévenir toute situation dangereuse en piste. Je vais donc rester concentré sur ma récupération. C'est décevant, surtout après tout le travail accompli pour revenir, mais je dois écouter mon corps", a ajouté l'Espagnol.
Espargaró, qui avait déjà remplacé Viñales lors de quatre Grands Prix cette saison, retrouvera une nouvelle fois la combinaison Tech3 pour prendre la piste cet après-midi lors de la séance de Practice. Son meilleur résultat cette année a été obtenu à Silverstone, où il a franchi la ligne d'arrivée à la 13e place.
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