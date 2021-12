Viñales et "ses démons intérieurs" vus par le patron de Yamaha en MotoGP

Lorsqu'il a rejoint Yamaha, en 2017, Maverick Viñales sortait de deux premières saisons en MotoGP avec Suzuki durant lesquelles il s'était affirmé comme l'un des plus grands talents émergents du championnat, au point de faire office de prétendant à la succession de Jorge Lorenzo chez le constructeur d'Iwata. D'emblée vainqueur avec la M1, il a pourtant été en proie par la suite à une grande irrégularité avec cette équipe, capable de s'imposer seulement huit fois entre ce premier succès de 2017 et son départ tonitruant à la mi-saison 2021.

Cette dernière campagne de l'Espagnol chez Yamaha a encore une fois ressemblé à des montagnes russes. Vainqueur de la première course de l'année, il s'est ensuite effondré au fur et à mesure que ses relations avec la marque se dégradaient. Il a pourtant ponctuellement été capable de rebondir, et c'est ainsi qu'on l'a vu 21e sur la grille du Grand Prix d'Allemagne et 19e sous le drapeau à damier, mais en pole position la semaine suivante aux Pays-Bas puis sur le podium à l'arrivée. Le lundi suivant, il annonçait pourtant son départ de Yamaha, devant prendre effet fin 2021.

Parti en vacances sur cette première annonce étonnante, Viñales a connu une reprise plus surprenante encore, puisque sa frustration à l'égard de sa situation chez Yamaha l'a conduit à tenter délibérément d'endommager sa moto pendant le Grand Prix de Styrie. C'est du moins ainsi que l'a jugé son équipe, qui l'a suspendu pour l'épreuve suivante avant de conclure la rupture du contrat avec effet immédiat.

Aux premières loges de ces événements, Lin Jarvis estime que le déroulement des faits a eu beaucoup à voir avec la personnalité du pilote espagnol. "Pour moi, Maverick est une personne beaucoup plus compliquée que Fabio", a déclaré le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing à l'édition espagnole de Motorsport.com. "Il a autant de talent pur que Fabio, mais il a plus de mal à être régulier. C'est un signe de son caractère, qui se caractérise par des hauts et des bas."

Lin Jarvis a déjà salué précisément la manière dont Fabio Quartararo s'est stabilisé cette saison, ainsi que sa capacité à ne pas se laisser décontenancer par la crise qui sévissait de l'autre côté du stand Yamaha, preuve d'une véritable maturité pour le nouveau Champion du monde. Le contraste entre les deux moitiés de l'équipe n'aura été que plus saisissant tout au long de ces mois de tension.

"Nous avons toujours dit à propos de Maverick que nous savions qu'il avait le potentiel, et je pense que cette année il aurait pu réaliser ce que Fabio a fait", a estimé le responsable britannique. "L'année dernière, Fabio a gagné trois courses dans l'équipe satellite et lui n'en a gagné qu'une seule dans l'équipe officielle. Il a vite réalisé à quel point Fabio était rapide."

Et Lin Jarvis d'ajouter : "Je crois que Maverick est toujours confronté à ses démons intérieurs et c'est quelque chose que lui seul peut résoudre. Lui seul peut vraiment gérer son esprit et sa vie."

Une fois libéré de ses liens contractuels avec Yamaha, Maverick Viñales a rejoint Aprilia pour cinq premières courses visant à préparer une première saison complète au guidon de la RS-GP qu'il réalisera en 2022. Sa place dans l'équipe officielle Yamaha est quant à elle revenue à Franco Morbidelli, vice-Champion du monde en 2020 avec l'équipe satellite et jusqu'ici doté d'un matériel plus ancien. L'Italien a désormais signé un contrat de deux ans pour conserver cette place jusqu'à la fin de la saison 2023, tandis que Fabio Quartararo est en place jusque fin 2022.