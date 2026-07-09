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Totalement démotivé, Viñales dénonce une volte-face de KTM

Maverick Viñales reproche à KTM de lui avoir fait signer un contrat au mois de mai et de s'être ravisé deux semaines plus tard. La situation lui fait perdre sa motivation, au point de remettre en question son avenir en compétition.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : KTM

Le clan KTM continue à laver son linge sale en public. En début d'année, une promotion de Maverick Viñales dans l'équipe officielle semblait probable et l'Espagnol a confirmé qu'elle lui avait été promise. Mais le vent a tourné et la relation ne cesse de s'envenimer.

Au GP de Hongrie, Viñales estimait n'avoir "personne à convaincre" grâce à ce qu'il a prouvé par le passé, y compris sur la KTM avant de se blesser l'an passé. Günther Steiner, son patron chez Tech3, lui a répondu qu'il fallait retrouver le "vrai" Viñales avant de songer à une prolongation, et Pit Beirer, grand responsable de KTM en compétition, a appuyé ses propos.

Une étape supplémentaire a été franchie à Assen, où Viñales a estimé que KTM compromettait son avenir en MotoGP, puisqu'une option dans son contrat l'empêchait de s'engager avec un concurrent avant la fin du mois de juin. Nouvelle réplique de Steiner face à ces propos : "Je ne pense pas que ce soit le plus malin."

En début de semaine, KTM a confirmé les arrivées de Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez dans son équipe officielle, bouchant définitivement la voie à Viñales. Et une prolongation chez Tech3 apparaît également très peu probable puisque l'équipe française est désormais intéressée par Luca Marini et potentiellement un débutant, Senna Agius étant le mieux placé.

Lire aussi :

En arrivant au Sachsenring, Viñales n'a pas caché sa lassitude face à la situation et a fait de nouveaux commentaires explosifs. Selon lui, KTM lui a proposé de rester au mois de mai, avant de se raviser très rapidement.

"Après Montmélo, j'ai appris dans les médias que Di Giannantonio allait prendre ma place, disons", a déclaré Viñales face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com. "Donc j'en ai parlé à KTM et quand je suis arrivé au Mugello, KTM m'a envoyé un contrat, par e-mail. Je l'ai signé."

Le torchon brûle entre Maverick Viñales et KTM.

Le torchon brûle entre Maverick Viñales et KTM.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ce n'était pas très bon mais je voulais vraiment courir, je crois vraiment aux ingénieurs qui sont chez KTM. Même si ça allait à l'encontre de mes intérêts, je l'ai signé et deux semaines plus tard, ils ont dit que ce n'était absolument pas valide. À quoi s'attendre après ça ? Je ne veux pas rester ici. Ce n'est pas très sérieux de leur part."

Viñales continue-t-il à discuter avec KTM ? "Plus maintenant", a-t-il répondu. "Je pense que la semaine dernière, c'était la dernière conversation. Après ça, je ne leur ai plus parlé."

Je suis vraiment lassé par le monde des sports mécaniques.

Au GP d'Allemagne, Viñales retrouve le circuit sur lequel il s'est blessé à l'épaule l'an dernier. Il ne s'est toujours pas pleinement remis de cette blessure, qui l'a contraint à différentes périodes d'absence l'an passé, avant une nouvelle opération au début de la saison actuelle pour retirer une vis qui le gênait.

Viñales ne cache pas que la motivation a disparu, au point d'avoir du mal à s'imaginer un avenir en compétition : "Je ne sais pas. Je pense avoir fait tout mon possible en moto, donc je ne suis pas certain. Il y aura peut-être de bonnes opportunités ou pas, je ne sais pas. Je n'en ai même pas cherché. Peut-être que je veux faire des courses pour profiter, mais actuellement je ne recherche rien. Je veux de grosses vacances."

"Je suis vraiment lassé par le monde des sports mécaniques", a-t-il ajouté. "Mais pour moi, c'est dur de mettre tout le monde de la moto dans le même sac. J'aime rouler, j'aime faire du motocross, peut-être faire des courses différentes à l'avenir."

Maverick Viñales peine à trouver la motivation actuellement.

Maverick Viñales peine à trouver la motivation actuellement.

Photo de: KTM Images

"J'ai suivi Jack [Miller] aux 8 Heures de Suzuka et je pense que c'est vraiment fun. J'aimerais faire quelque chose de différent. Je suis fatigué par ce monde donc je ne pense pas que je vais continuer [en MotoGP]."

Maverick Viñales estime que la relation de confiance avec KTM est brisée et reconnaît ne plus être capable de fournir les efforts nécessaires pour composer avec la douleur.

"Je pense que si l'équipe, KTM, me faisait confiance, l'état d'esprit serait totalement différent. J'aurais même pu récupérer plus vite parce qu'actuellement je n'arrive pas à attaquer avec la douleur, je ne veux plus ressentir de douleur dans mon épaule."

"J'avance petit à petit et quand je sens la douleur, je m'arrête parce que ça veut dire qu'il y a une inflammation. J'avance petit à petit, j'espère être bon en fin de saison et on verra."

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