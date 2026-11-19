Actualités

MotoGP

Quand Maverick Viñales propose de devenir pilote de MotoGP "indépendant"

Sans guidon pour la saison prochaine en MotoGP, Maverick Viñales refuse de considérer que sa carrière sportive est terminée et étudie la possibilité de devenir pilote remplaçant.

Germán Garcia Casanova

Publié: 19 nov. 2026, 14:42

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Motorsport.com

Maverick Viñales n'a pas de guidon pour la saison prochaine en MotoGP, mais il se refuse à accepter que sa carrière de pilote soit terminée et envisage la possibilité de devenir réserviste.

Motorsport.com avait révélé en avril dernier que le MotoGP envisageait de créer un poste permanent de troisième pilote dans chaque équipe, sur le modèle des pilotes réservistes en Formule 1.

Une perspective qui séduit celui qui a remporté dix Grands Prix, notamment après une saison durant laquelle plusieurs pilotes titulaires ont manqué des courses en raison de blessures.

"Bien sûr, ce serait une possibilité", a-t-il expliqué. "Je veux courir en MotoGP et je chercherai un moyen d'y parvenir. Mon plan est d'abord de me remettre de ma blessure à l'épaule, puisque j'ai du temps devant moi, puis de trouver un moyen de revenir en course ici. J'y travaille."

Viñales a toutefois reconnu qu'il n'avait pour l'instant aucun projet précis pour 2027.

Maverick Viñales (Tech3)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pour le moment, zéro, il n'y a rien", a admis le pilote Tech3 KTM, qui serait même prêt à devenir un pilote indépendant, en intervenant auprès de n'importe quel constructeur ayant besoin de ses services.

"Eh bien, ce serait parfait, je pourrais même faire toute la saison et essayer toutes les motos", a-t-il plaisanté. "Je ne pense pas qu'ils me laisseraient faire", a-t-il ajouté, avant de fixer lui-même le prix de sa présence pour un week-end de course. "Cent mille euros", a-t-il lancé en riant.

"Blague à part, la réalité, c'est qu'après Valence, je vais rentrer chez moi, mais je continue à travailler pour revenir."

"Je veux me rétablir sans subir d'opération à l'épaule, car cela m'écarterait des circuits jusqu'à l'été", a-t-il anticipé, avant de préciser une nouvelle fois qu'il "n'envisage pas de courir dans une autre catégorie que le MotoGP".

Le pilote Tech3 KTM avait quitté le Qatar il y a deux semaines avec la conviction qu'il ne poursuivrait pas la compétition cette année s'il ne parvenait pas à se remettre de sa blessure à l'épaule gauche, qui le gêne depuis sa chute au Sachsenring l'an dernier.

Ce jeudi, toutefois, à l'approche du Grand Prix du Portugal, Maverick Viñales s'est montré plus optimiste.

"Après deux semaines de repos, je me sens beaucoup mieux", a-t-il déclaré. "Au Qatar, mon épaule me faisait très mal et je n'avais pas envie de monter sur la moto. Mais la douleur a considérablement diminué depuis. Nous avons enchaîné beaucoup de courses et accumulé beaucoup de fatigue."

"Cette semaine, je me suis reposé et il faut maintenant voir si mon épaule tient le coup tout au long du week-end ou si la douleur revient lorsque je remonterai sur la moto vendredi."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Iker Lecuona : "Je dois négocier avec ma femme pour qu'elle ne me mette pas à la porte"

Article suivant Le grand bonheur en rouge d'Iker Lecuona après avoir "traversé l'enfer"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



7 h



Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"





Iker Lecuona : "Je dois négocier avec ma femme pour qu'elle ne me mette pas à la porte"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 j



Iker Lecuona : "Je dois négocier avec ma femme pour qu'elle ne me mette pas à la porte"





Pedro Acosta juge qu'il est "trop tôt" pour penser au titre MotoGP 2027



MotoGP



MotoGP 3 j



Pedro Acosta juge qu'il est "trop tôt" pour penser au titre MotoGP 2027

Plus de

Maverick Viñales





Viñales va passer une batterie d'examens médicaux : "Si j'ai quelque chose de cassé, j'arrêterai"



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



9 j



Viñales va passer une batterie d'examens médicaux : "Si j'ai quelque chose de cassé, j'arrêterai"





"Quand je n'ai pas mal, je progresse", explique Maverick Viñales après son retour en forme lors des essais



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



21 j



"Quand je n'ai pas mal, je progresse", explique Maverick Viñales après son retour en forme lors des essais





Viñales : "Si je reste chez moi, je ne suis pas payé"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



27 j



Viñales : "Si je reste chez moi, je ne suis pas payé"

Plus de

Tech 3





Le prometteur GP de Malaisie de Johann Zarco s'achève sur un problème moteur



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



18 j



Le prometteur GP de Malaisie de Johann Zarco s'achève sur un problème moteur





Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



1 m



Un top 10 de Bastianini a sauvé le week-end de Tech3 en Indonésie





Maverick Viñales ne sait pas ce qu'il veut pour 2027 : "Ça tourne beaucoup dans ma tête"



MotoGP



MotoGP 1 m



Maverick Viñales ne sait pas ce qu'il veut pour 2027 : "Ça tourne beaucoup dans ma tête"

Dernières actus





Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



23 min



Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri





Russell impressionné par une McLaren "extrêmement rapide", la pluie retarde l'essai du nouveau fond plat de Norris



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



59 min



Russell impressionné par une McLaren "extrêmement rapide", la pluie retarde l'essai du nouveau fond plat de Norris





"À 100 km/h, c'était effrayant" : les pilotes découvrent une véritable "patinoire" à Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



3 h



"À 100 km/h, c'était effrayant" : les pilotes découvrent une véritable "patinoire" à Las Vegas





Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



4 h



Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire