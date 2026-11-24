MotoGP GP de Valence

Viñales forfait pour le GP de Valence, il ne pourra pas faire ses adieux au MotoGP

La blessure de Maverick Viñales l'empêche de participer au dernier Grand Prix de la saison à Valence. Pol Espargaró le remplacera.

Germán Garcia Casanova

Publié: 24 nov. 2026, 14:02

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Comme cela a été le cas lors de nombreuses manches MotoGP depuis sa blessure à l'épaule contractée pendant les qualifications du Grand Prix d'Allemagne 2025, Maverick Viñales ne participera pas à la dernière épreuve de la saison 2026, le GP de Valence.

Victime de douleurs au bras depuis plus d'un an, le pilote KTM Tech3 n'a pu disputer que 12 Grands Prix cette saison, le dernier en date étant celui du Qatar. Son meilleur résultat de l'année reste une 11e place à Barcelone. Il occupe la 23e place du championnat avec 17 points.

Le pilote d'essais et de développement de KTM, Pol Espargaró, le remplacera une nouvelle fois. Tech3 avait fait appel à lui vendredi dernier, après le forfait de Viñales à l'issue des Essais Libres 1 du GP du Portugal. Il s'agira de sa sixième apparition de la saison ; il a inscrit cinq points jusqu'ici.

"La récupération de Viñales et la sécurité de tous les pilotes en piste restent nos priorités, après une période difficile marquée par une blessure à l'épaule contractée au Sachsenring en 2025", a expliqué Tech3 dans un communiqué publié mardi.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Malgré une opération corrective réalisée plus tôt cette année et un travail acharné pour retrouver l'intégralité de ses capacités physiques, la convalescence de Viñales s'est révélée plus compliquée que prévu initialement, l'empêchant finalement de participer à la dernière manche du championnat 2026."

"Cette nouvelle vient conclure la saison sur une note particulièrement décevante, car toute l'équipe Tech3 se réjouissait de retrouver Viñales en piste pour son Grand Prix national. Cette épreuve aurait marqué la fin de son chapitre actuel en MotoGP devant le public espagnol."

Le team manager de Tech3, Nicolas Goyon, a ajouté : "Maverick ne participera pas au GP de Valence. C'est une véritable déception. Toute l'équipe Tech3 aurait aimé retrouver Maverick sur notre moto pour la dernière manche du championnat 2026 et lui donner l'occasion de courir une dernière fois avec nous. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu cette saison. Pol prendra donc sa place et pilotera notre moto Tech3 lors de la dernière manche de la saison cette semaine. Nous le remercions d'aider une nouvelle fois l'équipe."

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