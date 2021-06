Viñales frustré du temps perdu derrière Nakagami

Le départ annoncé de Maverick Viñales de Yamaha à la fin de l'année aura presque fait oublier sa belle prestation au Grand Prix des Pays-Bas, le pilote espagnol ayant décroché son premier podium depuis son succès à Losail en ouverture du championnat. Surtout interrogé sur sa situation dans son équipe et sur son avenir, Viñales a néanmoins pu afficher sa satisfaction de renouer avec les premières places.

"Pour moi, c'est un bon dimanche", a résumé le deuxième de la course au micro du site officiel de la catégorie. "Je n'avais pas été sur le podium depuis longtemps. Sincèrement je suis très heureux, surtout parce que la deuxième partie de la course a été rapide et que j'ai pu faire des tours rapides. Mais je m'attendais à un peu mieux au début."

Parti depuis la pole, Viñales a été enfermé par Quartararo, futur vainqueur de la course, au départ, et il n'était que quatrième dans les premiers tours. La manœuvre de son coéquipier a conditionné son début de course mais il ne lui en veut pas : "Au départ, il est passé devant donc j'ai dû relâcher les gaz", a précisé le #12 en conférence de presse. "Ça m'a placé à la quatrième position mais c'est la course. Ça peut arriver à un pilote un jour, à un autre un autre jour, c'est la course. Je n'ai pas pu doubler Taka. C'était le vrai problème de la course. Si j'avais pu le doubler en un ou deux tours, ça aurait été une course très différente."

Viñales a en effet passé les 12 premiers tours de la course derrière Takaaki Nakagami, plus à l'aise que lui en milieu de courbe et en particulier dans les virages à faible vitesse, ce qui lui permettait de prendre une petite avance à la réaccélération. "J'ai tout tenté, mais je n'ai jamais eu l'opportunité. J'ai immédiatement su qu'en passant dix tours derrière Nakagami, la course était perdue. Le pneu souffrait et je n'ai pas pu le doubler. C'est toujours difficile [de doubler] avec notre moto. On doit continuer à travailler. [Johann] Zarco m'attaquait, je gérais l'écart avec Nakagami pour ne pas surchauffer le pneu. C'était très compliqué mais ça s'est bien fini."

"Notre moto a du mal dans les dépassements", a insisté Viñales. "Je me suis retrouvé derrière Nakagami. C'était impossible. Je ne savais pas quoi faire, l'intérieur, l'extérieur, je n'ai pas réussi à le doubler jusqu'à ce qu'il perde la traction. Dès ce moment-là, j'ai pu le doubler et j'ai pu rouler à un bon rythme. J'ai détruit le pneu derrière lui parce qu'il surchauffait, mais quand j'étais coincé, j'ai très vite compris que ça serait difficile."

Viñales a gagné une position supplémentaire en profitant la pénalité infligée à Pecco Bagnaia : "J'ai été chanceux que Pecco ait le long lap, très chanceux. Je ne savais pas où le doubler", a reconnu celui qui a encore dix courses à disputer avec la Yamaha, sauf nouveau changement dans le calendrier. Une fois deuxième, Viñales était à quatre secondes de Quartararo et il a grignoté l'écart le séparant du Français, qui n'avait plus qu'à assurer, mais ils étaient encore séparés par 2"757 sous le drapeau à damier : "On était rapides en fin de course, c'est le plus important. On a un podium donc je suis content."

Ce podium salvateur après plusieurs courses difficiles a été conquis sur exactement la même machine avec laquelle Viñales avait pris la 19e place, son plus mauvais résultat en MotoGP hors abandon, sept jours plus tôt au Sachsenring. Souvent en manque de grip avec la Yamaha, il n'était pas confronté à ce problème sur le nouvel asphalte posé à Assen. Rarement à telle fête ces derniers mois, le #12 ne cache pas un certain regret surtout conditionné par le temps perdu derrière Nakagami.

"C'est sûr que la déception ne vient pas du fait de ne pas avoir gagné. Je suis déçu de ne pas avoir montré tout mon potentiel. C'est pour ça que je suis déçu et que j'étais très déçu au Sachsenring. Je ne peux pas attaquer au maximum. Il y a eu de nombreuses erreurs techniques par moments et je n'ai pas pu donner le maximum. Je sais que je peux être rapide à Assen, donc je n'ai pas touché la moto. J'ai juste continué à rouler en faisant de mon mieux avec ce que j'avais. J'avais peur de faire le moindre changement. On aurait peut-être pu être plus rapides mais je ne voulais pas prendre de risques. La deuxième place est bonne, je suis content."