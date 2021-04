Viñales veut se montrer incisif dès les premiers tours

Bien que sa position sur la grille, la troisième, soit la même que la semaine dernière, Maverick Viñales fait figure d'intrus au milieu au milieu des pilotes Ducati, redoutables dans l'exercice des qualifications sur le circuit de Losail. Le pilote Yamaha a pourtant un temps occupé la première place avant d'être débordé par les représentants du team Pramac, Johann Zarco puis Jorge Martín, qui le devanceront en première ligne. Une position de départ qui lui a permis de remporter le premier Grand Prix de la saison il y a une semaine et la prestation réalisée samedi soir lui donne donc satisfaction.

"Franchement, la première ligne était très difficile [à atteindre] parce que je n'ai pas eu de très bonnes sensations dans mon premier time attack, mais dès que je me suis lancé dans le deuxième j'ai compris que la moto fonctionnait bien", a expliqué Viñales en conférence de presse. "J'ai bien poussé la moto et j'ai pu faire un tour incroyable. Franchement, quand j'ai vu mon temps je me suis dit que j'avais peut-être la pole, mais ensuite j'ai vu que j'étais troisième ! Ils ont été très rapides, ils étaient super aujourd'hui, alors… chapeau !"

Le vent, très présent samedi, n'a pas permis à Viñales de véritablement profiter de l'avantage de Yamaha dans la portion la plus sinueuse du tracé. La capacité d'adaptation aux conditions pourrait être un élément décisif en course : "On a juste ajusté de petites choses, un petit peu de choses dans mon style de pilotage. Il est certain que la vitesse qu'on a eue aujourd'hui était très élevée, parce que le vent était très fort, et dans le secteur 3 en particulier on n'arrivait pas à être rapide. Il faut donc voir si [en course] on a un peu moins de vent et si ça nous permet d'être plus rapides dans le secteur 3 avec notre moto afin de maintenir un rythme solide."

"Mais globalement je me sens bien, et c'est le plus important, et [ce dimanche] on verra. La course est difficile à comprendre, car avec le vent et les conditions elle pourrait être très différente."

Troisième sur la grille et finalement vainqueur la semaine dernière, Viñales s'attend à affronter les mêmes concurrents que la semaine dernière, à savoir son équipier Fabio Quartararo, les pilotes Ducati et ceux de Suzuki, habitués à de spectaculaires remontées depuis des positions modestes sur la grille : "Pour cette course, on semble être les mêmes à l'avant. Le rythme est assez clair. En course, tout peut arriver car c'est très exigeant pour le pneu arrière, et avec ce vent ça l'est aussi pour le pneu avant, alors on verra."

"Je pense qu'on a un bon potentiel [...], on va essayer de s'en saisir dès que possible parce qu'il est très important de pousser dès le début, car faire une course rapide est intéressant pour nous. Et ensuite, on va essayer de gérer parfaitement le pneu arrière et voir si je peux être plus rapide que lors la dernière course."

Plus rapide car Viñales ne s'attend pas à ce que le GP de Doha soit un copié-collé de celui du Qatar. Vainqueur grâce à une sage remontée dans les deux premiers tiers de la course il y a une semaine, le pilote Yamaha est prêt à changer d'approche si cela peut porter ses fruits face aux nombreux prétendants à la victoire, avec cependant un objectif affiché : imprimer un rythme soutenu dès les premiers tours pendant que certains pilotes préfèreront assurer pour ne pas trop entamer leur capital pneumatique.

"Je n'ai rien planifié. Je vais essayer d'imprimer un rythme rapide, de rouler vite en course car c'est ce qu'on aime, et ensuite on verra à la fin. Johann Zarco travaille de manière très intelligente ce week-end et on voit qu'il a un rythme très solide. Mon coéquipier, Fabio, aussi, et j'ai vu aussi que Joan Mir était rapide à la fin des EL4. Je pense que le départ sera important, comme toujours, on va essayer de ne pas perdre trop de places, et ensuite on va essayer de pousser dès les premiers tours."

Ce départ peut en effet être déterminant et il a failli coûter cher à Viñales la semaine dernière puisqu'il a perdu sept positions entre son emplacement sur la grille et le premier virage, avant d'en regagner quatre avant la fin du premier tour. Le pilote espagnol a énormément travaillé sur ses envols depuis les tests de Losail mais cette phase de la course reste une faiblesse de Yamaha et même s'il espère mieux s'élancer ce dimanche, il estime que de véritables progrès ne seront possibles que quand sa M1 sera dotée d'un holeshot device à l'avant.

"J'essaye, j'essaye vraiment ! Mais ça parait compliqué pour le moment. Avec Yamaha on travaille très dur. Ce qui nous manque c'est le dispositif de départ à l'avant, ça fait une énorme différence. Je crois que Yamaha travaille très dur pour l'apporter dès que possible. Pour nous, le départ fait pratiquement toute la course. C'est une chose à laquelle on doit prêter attention. Le Qatar est une piste spéciale, on ne dépasse pas que sur de gros freinages, on peut aussi dépasser à de nombreux autres endroits. Mais il y aura des courses sur lesquelles il sera très difficile pour nous de dépasser et il faut tout faire au départ. Alors il est temps de travailler là-dessus."

"J'y ai beaucoup travaillé, pendant tous les tests de pré-saison et maintenant les courses. J'ai progressé, c'est sûr. Je veux au moins être le premier pilote non-Ducati sur la grille, on va essayer ! La semaine dernière, j'ai beaucoup perdu, j'ai fait un gros wheelie, et en particulier quand je suis passé de la seconde à la troisième, alors on va essayer d'améliorer la deuxième partie du départ."

Avec Léna Buffa

