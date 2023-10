Viñales promet d'atteindre "son meilleur niveau" sur l'Aprilia en 2024

Maverick Viñales est arrivé chez Aprilia il y a un peu plus de deux ans, après son départ avec fracas de Yamaha. Alors qu'il n'avait connu que des machines équipées d'un quatre cylindres en MotoGP, ayant précédent roulé pour Suzuki, il a dû s'adapter à une moto très différente, équipée d'un V4.

Petit à petit, Viñales a progressé sur l'Aprilia et cela l'a mené à trois podiums l'an passé, et même à une lutte pour la victoire jusqu'au dernier tour à Silverstone. La marque italienne est un peu moins en verve face aux Ducati et aux KTM cette année mais Viñales a décroché deux nouveaux podiums, au Portugal puis en Catalogne, derrière Aleix Espargaró, qui a remporté trois courses depuis l'an passé.

La RS-GP convient de mieux en mieux à Viñales et Aprilia fait tout pour l'aider, ce qui s'est vu avec l'arrivée de Manuel Cazeaux, qui était son chef mécanicien à son arrivée en MotoGP chez Suzuki. Lorsque Motorsport.com a demandé à l'Espagnol s'il pensait que le constructeur avait le potentiel pour décrocher le titre, il a affiché sa confiance, avec l'espoir d'être en parfaite harmonie avec sa machine en 2024.

"Je le crois", a confié Viñales. "Je crois que je serai à mon meilleur niveau sur cette moto l'an prochain. On doit améliorer des choses maintenant si on veut être prêts, c'est très important. Évidemment que j'y crois, j'ai le talent, l'équipe est suffisamment performante pour me donner une moto pour battre les autres."

Maverick Viñales

Pour atteindre ce niveau, Viñales estime avoir besoin de figurer parmi les leaders dès le début des courses, ce qui passera par des progrès qu'il réclame dans deux domaines depuis plusieurs mois : les performances en qualifications et lors des phases de départ : "Cette saison est bonne, elle est très bonne", a-t-il souligné. "On n'en a pas tiré le meilleur, d'abord à cause des problèmes au départ, et parce qu'on ne pouvait pas faire de bonnes qualifications."

"Pour l'an prochain, les deux domaines que l'on doit améliorer sont les qualifications et le départ, je pense que c'est obligatoire. Le départ, ce sera un peu plus facile que les tours rapides, mais on doit progresser dans ces domaines. On sait très clairement où l'on doit travailler."

Viñales semble satisfait du rythme de développement chez Aprilia, très différent de celui qu'il avait connu. Alors que Fabio Quartararo se plaint régulièrement de l'attentisme de la marque, il perçoit une plus grande capacité de réaction chez un constructeur européen même s'il devient parfois difficile de faire le tri entre toutes les évolutions.

"C'est une expérience totalement différente, dans le bon sens et dans le mauvais. On peut essayer beaucoup de choses mais parfois, ce n'est pas bon, on doit comprendre [ce qu'il se passe]. Ce qui est positif, ce sont les réactions rapides, mais on doit guider l'équipe sur la bonne voie, parce qu'on peut perdre le cap, on peut le perdre très facilement. On doit être très concentrés dans tout ce qu'on l'on teste, pour mener l'équipe dans la bonne direction."

Propos recueillis par Jamie Klein