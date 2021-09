Une toute nouvelle équipe autour de Maverick Viñales pour son retour

Revoici Maverick Viñales ! Après un été mouvementé, le pilote espagnol n'aura finalement manqué que deux Grands Prix et, son divorce express avec Yamaha acté, il reprendra la compétition cette semaine avec Aprilia. Ce retour se fera au cœur d'un groupe de travail entièrement renouvelé.

Le Catalan a beau avoir toujours affirmé se sentir en parfaite harmonie avec les membres de son équipe durant les cinq années (ou presque) qu'il a passées chez Yamaha, pointant des difficultés plutôt liées à ses relations avec le management de l'équipe, il a en réalité vécu des situations assez inhabituelles en MotoGP et les tensions dans son garage n'ont pas manqué.

Les premières d'entre elles l'ont opposé à Ramón Forcada. Ingénieur reconnu et respecté en Grand Prix, l'ancien bras droit emblématique de Jorge Lorenzo, également témoin des débuts en MotoGP de Casey Stoner, a été associé à Viñales lorsque celui-ci a remplacé le Majorquin, qui venait de quitter Yamaha pour Ducati. Un honneur, à peine plus d'un an après le troisième titre remporté par le #99 et son fidèle responsable technique, pourtant la relation entre les deux hommes s'est vite tendue, conduisant à leur divorce annoncé en plein cœur de la saison 2018 et effectif à partir de 2019.

Une séparation houleuse et un règlement de comptes par médias interposés n'aidaient alors pas à la sérénité du groupe de travail, mais Viñales comptait sur ce changement pour rebondir. C'est alors Esteban García qui a rejoint son stand, reformant avec le pilote un binôme qui avait fait ses preuves en Moto3 avec un titre de Champion du monde à la clé. L'Espagnol a bien gagné en sérénité, pourtant García a été écarté au début de leur troisième saison commune.

C'est Yamaha qui a cette fois décidé cette séparation, plaçant aux côtés de Viñales Silvano Galbusera, ancien chef mécanicien de Valentino Rossi passé à l'équipe de test depuis 2020. Cette décision a véritablement allumé la mèche d'une bombe qui allait exploser deux courses plus tard. La rupture anticipée du contrat liant l'Espagnol à Yamaha était dans un premier temps annoncée, en marge du Grand Prix des Pays-Bas fin juin, puis il y eut l'épisode étonnant de la course suivante, où le pilote a malmené sa machine, et sa conséquence radicale : il n'allait plus remonter sur la M1 et son départ avec effet immédiat serait finalement annoncé 12 jours plus tard.

Au cours de son parcours chez Yamaha, Maverick Viñales s'est également séparé d'autres membres emblématiques dans l'équipe technique, à l'image de Javier Ullate, mécanicien célèbre pour avoir accompagné vers le titre Alex Crivillé puis Jorge Lorenzo, et qui a également travaillé durant sa carrière avec Loris Capirossi, Marco Melandri, Carlos Checa ou encore Colin Edwards.

D'autres changements ont été opérés au fil du temps, avec notamment les allées et venues constantes du père du pilote, Angel Viñales, en qualité de conseiller, une présence que Yamaha a toujours trouvée gênante. L'ancien pilote Julián Simón, a également rejoint le stand en tant que coach du Catalan, en remplacement alors de Wilco Zeelenberg, sans toutefois parvenir à lui apporter la tranquillité d'esprit recherchée. Il en a été de même pour son ami proche Alex Salas ou son avocat Paco Sánchez, avec qui des ruptures inattendues ont été entérinées ces derniers mois.

Après sept années mouvementées en MotoGP, Maverick Viñales ouvre donc un nouveau chapitre dans son parcours, et il semble pour cela devoir repartir d'une feuille blanche. Pour son premier Grand Prix avec Aprilia, il doit se concentrer en priorité sur son pilotage et l'apprentissage de la RS-GP qu'il a découverte récemment lors d'essais privés, et il ne sera accompagné d'aucun technicien faisant partie de ses fidèles.

La marque de Noale mettra à sa disposition une équipe technique dirigée par Giovanni Mattarollo, qui officiait jusqu'à présent dans le test team et a assisté à ses premiers tours de roue avec l'Aprilia. Ingénieur, il travaille pour Aprilia depuis 15 ans et a longtemps œuvré à l'usine avant de rejoindre les circuits en 2014 en CIV et Superstock européen, puis à partir de 2017 en MotoGP.

Si Giovanni Mattarollo remplace Fabrizio Cecchini dans le stand, le reste du groupe sera hérité de l'équipe qui entourait Lorenzo Savadori, que Maverick Viñales remplace, et essentiellement composé d'Italiens.

L'équipe de Maverick Viñales pour le GP d'Aragon :

Giovanni Mattarollo : responsable d'équipe

Luca Conti : ingénieur télémétrie

Nicolò Ceccato : ingénieur de piste

Roberto Simionato : chef mécanicien

Simone Alessandrini : mécanicien

Filippo Tognoni : mécanicien

Gianluca Peretti : mécanicien

Matteo Frigo : responsable suspensions

Garcia Nieto Guitart Inigo Borja : assistant pitlane