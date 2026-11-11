MotoGP GP du Qatar

Viñales va passer une batterie d'examens médicaux : "Si j'ai quelque chose de cassé, j'arrêterai"

Faute d'amélioration de son état, Viñales va subir des examens plus approfondis afin d'identifier l'origine du problème

Rubén Carballo Rosa

Publié: 11 nov. 2026, 13:39

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Maverick Viñales a terminé le week-end du Grand Prix du Qatar avec les mêmes inquiétudes qu'à son arrivée, reconnaissant qu'il envisageait une nouvelle fois de s'éloigner de sa KTM en raison de sa blessure à l'épaule gauche. Il va passer une série complète d'examens médicaux afin de déterminer précisément l'étendue du problème.

La situation de Viñales a radicalement changé au cours des 12 à 18 derniers mois. Lors du Grand Prix du Qatar 2025, l'Espagnol disputait l'une de ses premières courses au guidon de la KTM Tech3. Bien qu'il ait ensuite écopé d'une pénalité pour non-respect du règlement sur la pression des pneus, Viñales avait fait forte impression, devançant Pedro Acosta et allant même jusqu'à se battre avec Marc Márquez pour la victoire, avant de franchir la ligne d'arrivée à la deuxième place.

Un an et demi plus tard, son retour à Losail s'est révélé bien plus compliqué. Viñales souffre toujours de la blessure à l'épaule gauche contractée au Sachsenring. Malgré une période de repos, une opération et plusieurs tentatives de récupération, il ne sait toujours pas précisément quelle est la nature du problème ni ce qui l'empêche de retrouver sa pleine condition physique.

L'Espagnol avait déjà clairement expliqué, lors de la tournée asiatique, qu'il ne courait pas parce qu'il était physiquement apte, mais parce que rester chez lui signifierait se passer de son salaire. S'il avait quitté Sepang avec un peu plus d'optimisme après avoir constaté une diminution de la douleur, le week-end qatari l'a brutalement ramené à la réalité.

Samedi, après avoir terminé 15e du Sprint, le pilote Tech3 avait reconnu qu'il envisageait de se retirer une nouvelle fois du guidon de la RC16, estimant qu'il ne servait à rien de poursuivre dans son état actuel. Son épaule gauche continuait de le limiter, tandis que la situation avait également des conséquences importantes sur son moral.

Après avoir terminé 13e du Grand Prix dimanche, devant seulement Jake Dixon, qui remplaçait Joan Mir, Viñales a donné davantage de détails sur son état physique et annoncé qu'il passerait tous les examens médicaux possibles à son retour en Europe cette semaine afin de déterminer enfin ce qui n'allait pas. Il n'a exclu ni une nouvelle pause dans sa carrière ni une éventuelle opération supplémentaire si cela s'avérait nécessaire.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"C'est très difficile. C'est compliqué parce que, même si nous avions un bon rythme, il est très difficile de progresser. Tout le temps perdu au départ à se battre pour remonter dans le peloton, on ne peut pas le rattraper en fin de course. Mais bon, il reste encore deux courses", a-t-il déclaré au petit groupe de journalistes présents au Qatar, dont Motorsport.com, en référence aux deux dernières manches de la saison.

"Je ressens la même chose que samedi. La semaine prochaine, je vais passer tous les examens médicaux possibles : un scanner, une IRM, une arthro-IRM... Tout ce qui est possible pour comprendre ce qui ne va pas. Et si j'ai quelque chose de cassé, j'arrêterai. À 100%."

"Parce que je ne peux pas aller plus vite que je ne le fais actuellement."

"Si quelque chose est cassé, j'arrêterai, car cela ne sert à rien de continuer. Je ne peux pas progresser et je n'aime pas être en queue de peloton. Je déteste chaque tour que je passe dans cette situation."

"Donc, si je découvre qu'il n'y a rien de positif et que je ne peux pas progresser, j'arrêterai. Je n'ai aucune motivation pour continuer parce que, si je me sens comme ça, cela ne sert à rien de monter sur une moto et de rouler à 50%."

"Nous verrons donc si quelque chose est cassé et si je peux le soigner ou non. J'aurai peut-être besoin d'une opération, ou je pourrai peut-être récupérer progressivement en restant chez moi et en suivant un programme de rééducation adapté. Si ce n'est pas possible, alors pour moi, ce sera terminé, car cette situation est vraiment très difficile."

Les journalistes ont plaisanté en disant que Viñales rendrait service à Pol Espargaró si ce dernier devait le remplacer au Grand Prix du Portugal, à Portimão, un circuit qui ravive de douloureux souvenirs chez le cadet des frères Espargaró après les graves blessures qu'il y avait subies en 2023.

"Oui, je sais. Mais j'aimerais pouvoir être à 100%. Mon problème, c'est que je ne récupère pas. Alors je commence à me poser beaucoup de questions", a répondu Viñales.

"L'équipe me soutient énormément. Elle comprend que je suis blessé et que je fais tout mon possible pour éviter de m'arrêter, pour éviter de descendre de la moto et pour terminer le week-end."

"Donc, comme je l'ai dit, je ressens la même chose qu'hier. Au final, je sais que je pourrais aller beaucoup plus vite, mais je suis limité physiquement et je n'y arrive pas. En plus, je n'ai pas non plus un très bon feeling avec la moto. Mais je n'arrive tout simplement pas à aller vite", a-t-il conclu.

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