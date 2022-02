Les tests illimités apportent "du calme" à Viñales

Charger le lecteur audio

Après les premiers succès de KTM, Aprilia est devenu le dernier constructeur impliqué en MotoGP à encore bénéficier des concessions règlementaires, ce qui sera encore le cas cette année malgré le podium d'Aleix Espargaró à Silverstone l'an dernier. Ces concessions permettent d'utiliser plus de moteurs, de le faire évoluer plus souvent et d'engager plus régulièrement des pilotes en wild-card, mais surtout d'effectuer des essais en dehors des courses auxquels les titulaires peuvent prendre part, sans la limite très stricte imposée à ceux des autres équipes.

Fin 2021, Maverick Viñales relativisait cet avantage puisque des questions logistiques ne permettent pas d'enchaîner les tests entre les Grands Prix, notamment dans les tournées hors d'Europe, mais l'Espagnol semble avoir quelque peu révisé son jugement. Il estime désormais que les concessions sont un gage de sérénité puisqu'elles offrent la possibilité de corriger le tir en cas de course difficile.

"Ça m'apporte du calme car je sais que, s'il y a un week-end où je n'arrive pas à trouver les bons réglages, on a beaucoup de jours d'essais dont on peut profiter pour cela", souligne celui qui doit encore parfaire ses connaissances de l'Aprilia après seulement quatre Grand Prix disputés à son guidon. "On va essayer d'en tirer profit au maximum, et je crois que ce sera très positif, surtout sur les pistes sur lesquelles on courra deux ou trois semaines plus tard. Avoir déjà un bon feedback grâce à un test, c'est toujours très positif."

Un probable test après le GP des Amériques

Maverick Viñales ne montera plus sur son Aprilia avant le début de la saison, mais il a fait savoir qu'un premier test devrait se tenir avant le début de la campagne européenne, une fois les déplacements au Qatar, en Indonésie, en Argentine et aux États-Unis conclus.

"Avant le Qatar, il n'y a pas assez de temps, car la moto ne peut pas arriver en Europe et repartir pour le Qatar. En revanche, après l'Amérique, qui clôturera les épreuves à longue distance, on va essayer de faire des tests, c'est sûr. J'en ai besoin, j'ai besoin de comprendre la moto et de faire des tours. J'ai toujours le sentiment que notre potentiel peut être bien plus élevé que ce qu'on fait actuellement, mais il s'agit de comprendre la moto et de faire en sorte que l'équipe puisse la régler pour mon style de pilotage."

Viñales a reconnu qu'il lui faudra probablement attendre le GP d'Espagne, sixième manche de la saison, pour être totalement à l'aise sur l'Aprilia. Il anticipe en tout cas des méthodes de travail très différentes de celles de Yamaha, avec qui les essais étaient plus limités.

"Je suis ici pour travailler très dur et surtout pour me pousser au maximum. C'est un challenge très exigeant car ça n'est pas facile de faire un changement et en quelques courses d'être au top. C'est compliqué, mais je pense que c'est possible. Petit à petit, je me sens mieux sur la moto et l'équipe, surtout, comprend un peu plus ce dont j'ai besoin pour être rapide."

Avec Léna Buffa