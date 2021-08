Maverick Viñales et Yamaha se séparent avec effet immédiat

Maverick Viñales ne remontera pas sur la Yamaha YZR-M1. Suspendu initialement pour le Grand Prix d'Autriche, le pilote espagnol a finalement été mis à pied par le constructeur, leur contrat étant rompu avec effet immédiat.

Le conflit a pris sa source dans le Grand Prix de Styrie, le premier à s'être déroulé au Red Bull Ring. Après un bon début de course, Viñales a calé lors du restart faisant suite à l'interruption engendrée par l'accident de Dani Pedrosa et Lorenzo Savadori. Reparti des stands, il a alors livré une course erratique, expliquant plus tard que son moteur avait eu des ratés et que son tableau de bord lui délivrait des informations étranges. Il avait fini par entrer au stand dans le dernier tour pour abandonner.

Les données à disposition de Yamaha et les vidéos embarquées avaient toutefois montré que le pilote avait volontairement emmené sa machine au rupteur. Le constructeur l'avait suspendu avant l'épreuve suivante, estimant qu'il avait risqué "des dégâts significatifs" sur son moteur et fait prendre "un risque sérieux pour lui-même et potentiellement [...] pour tous les autres pilotes".

Maverick Viñales s'était excusé publiquement dans la foulée, expliquant avoir été débordé par sa frustration et n'avoir pas su gérer "l'explosion" qu'il a ressentie en lui durant cette course.

