Selon Viñales, Yamaha peut être "plus unie" après le départ de Rossi

L'union fait la force. C'est en substance le message que Maverick Viñales adresse à son équipe à l'orée d'une saison qui marque une nouvelle ère chez Yamaha, avec le départ de Valentino Rossi, homme fort de l'équipe officielle durant 15 des 17 dernières saisons, pour le team Petronas. L'Italien est parti avec plusieurs membres de son équipe technique pendant que Fabio Quartararo a fait le chemin inverse, lui aussi accompagné d'une partie de son staff.

Viñales voit dans ces différents changements une opportunité de ressouder une formation qui s'est selon lui divisée depuis trois saisons, avec une scission entre les deux parties du garage. "Pour nous, il est très important que l'équipe soit unie", a déclaré le pilote espagnol. "Depuis trois ans, chacun est allé dans une direction, nous n'étions pas unis. Avec Esteban [Garcia, son chef mécanicien], Lin [Jarvis, patron de Yamaha Motor Racing] et Maio [Meregalli, team manager de l'équipe], nous essayons de faire en sorte que les 20 ou 24 personnes qui travaillent dans l'équipe soient unies."

"Pour moi, c'est le plus important pour garder un bon état d'esprit, de bonnes sensations. C'était difficile ces dernières années, il y avait l'équipe de Valentino et la mienne. Yamaha a l'opportunité d'avoir une seule équipe, une équipe complète, qui travaille dans la même direction avec les deux pilotes, et d'accomplir ce qu'elle peut accomplir."

Viñales inclut donc Quartararo dans ce besoin d'unité, estimant que leur duel devra se résumer aux combats en course : "En piste, on peut être dur l'un envers l'autre, c'est normal, c'est la compétition. Mais hors piste, on s'entend bien. Il y a un respect mutuel et notre mission est d'aider Yamaha à atteindre ces objectifs. On va essayer de bien travailler ensemble. Si l'un gagne un jour, puis l'autre un autre jour, ce n'est pas grave. Il faut être meilleur que les autres. Mais dans le garage, je pense qu'on doit être unis pour améliorer la moto. Je pense que c'est notre chance."

Lin Jarvis estime que Maverick Viñales devra lui aussi contribuer à cette harmonie dans l'équipe, en apprenant à se montrer constructif dans ses remarques. Le #12 a vertement critiqué le manque d'adhérence et l'inconstance des performances de sa moto la saison passée, et même si cette lassitude ne le surprend pas, le grand patron du programme Yamaha attend une attitude plus positive.

"Sommes-nous satisfaits de ses commentaires négatifs auprès des médias ? Non, absolument pas", a reconnu Jarvis. "En même temps, nous devons comprendre pourquoi il est négatif, quels sont les problèmes. En réalité, c'est probablement le résultat de sa frustration, parce qu'il est tout le temps confronté aux mêmes problèmes. Donc je dirais qu'il faut de la positivité. Quand on essaie de décrocher des résultats, la négativité n'aide pas."

"La seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre ce qui ne va pas, tenter de le résoudre, mais certainement de maintenir une bonne approche mentale. Traiter les problèmes d'une manière positive aidera et je pense que ça aidera aussi Maverick, parce que ça pourra l'aider à ne plus vivre des moments difficiles."