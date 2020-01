Max Biaggi : un test MotoGP avec Aprilia n'a "jamais été planifié"

On ne le refera pas. À 48 ans, Max Biaggi est animé par une passion décidément immuable pour la moto et la vitesse, n'en déplaise au coup du sort qui a bien failli lui en faire payer le prix fort il y a trois ans. Lourdement accidenté en Supermoto, l'ancien "corsaire" des circuits avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Et puis, début janvier, surprise : il reprenait non seulement le guidon, mais qui plus est dans un test sur piste, au guidon d'une Aprilia RSV4 X, excusez du peu !

Présent en Malaisie pour des opérations promotionnelles liées à son statut d'ambassadeur de la marque avec laquelle il a été titré en 250cc et en WorldSBK, Biaggi a enchaîné avec un roulage de trois jours dont il a témoigné avec enthousiasme et amusement sur les réseaux sociaux. Sur ce point non plus, on ne le refera pas, car en plein scandale Iannone, alors qu'Aprilia a besoin d'un pilote pendant la suspension de son titulaire, le Romain a malicieusement alimenté les spéculations de la presse italienne.

Après avoir distillé sur Instagram ce qui pouvait ressembler à des indices, et notamment un hashtag #maxisback suivi d'un point d'interrogation, par un petit tweet Mad Max a mis lui-même une pièce dans la machine en réaction à des articles le présentant, aux dires de Romano Albesiano, comme un "plan B" possible pour Aprilia : "Tentation merveilleuse !" écrivait-il alors. "On enfourche l'Aprilia MotoGP ? On se met à rêver ?"

Après une dizaine de jours de "rêves", Max Biaggi a repris place derrière le clavier pour mettre fin aux spéculations et expliquer plus en détail l'importance qu'avait revêtue ce test pour lui. Car l'accident de juin 2017, qui lui avait valu 18 jours d'hospitalisation, a laissé de profondes traces et il fallait une confrontation aussi directe avec une moto de circuit, même en configuration stock, pour dépasser définitivement les séquelles de ce mauvais souvenir.

"Le test en Malaisie avec ma RSV4 X a été fortement voulu par moi-même, étant donné qu'il avait été programmé avec beaucoup d'avance", explique Max Biaggi. "Je suis allé à l'autre bout du monde parce que j'avais l'envie et la nécessité de me mettre à l'épreuve, sur un circuit qui représente beaucoup pour moi. Trois ans après mon grave accident de Latina et avec l'âge qui avance inexorablement, croyez-moi, j'ai mis du temps à retrouver certains mécanismes. Avec 160 tours bouclés en trois jours à Sepang, j'ai mis à l'épreuve mon physique et mon esprit, pour comprendre si tout était désormais derrière moi."

"Avoir réussi à dépasser cet écueil est pour moi une énorme satisfaction, à la fois en tant que pilote et en tant qu'homme ! Aujourd'hui, je peux dire que l'accident, qui a failli me coûter la vie, a été complètement dépassé. C'est la plus grande satisfaction que je peux retenir de ces trois jours d'essais en Malaisie ! Les très bons temps que j'ai réussi à faire sont la conséquence naturelle d'un travail programmé et minutieux, et d'une vitesse qui ne m'abandonne pas encore, 'malheureusement'. Voilà quel était le véritable esprit de ces trois jours d'essais sur le circuit de Sepang."

Et Biaggi de poursuivre : "À ce sujet, je voulais être le premier à vous dire que je ne serai pas en Malaisie pour les essais MotoGP. Certains événements nous ont permis à tous de formuler une série d'hypothèses, mais avec beaucoup de sérénité je dois vous dire qu'un éventuel test n'a jamais été planifié ni par Aprilia ni par moi ! Je suis fier d'être ambassadeur de la marque Aprilia et si jamais à l'avenir mes amis d'Aprilia devaient avoir besoin de moi je ferai en sorte d'être prêt. Je n'ai jamais eu peur des défis, au contraire j'ai toujours essayé de travailler sans relâche pour tenter de les relever."

Le sujet est désormais clarifié. Et alors qu'Andrea Iannone sera entendu par la Cour Disciplinaire Internationale en Suisse pendant le shakedown du test de Sepang, deux jours avant les essais officiels, c'est Lorenzo Savadori qui sera appelé à le remplacer à cette occasion.