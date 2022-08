Meregalli salue le "pilotage d'un autre niveau" de Quartararo

Charger le lecteur audio

Tout au long du week-end, Fabio Quartararo a été le seul capable de se mesurer aux Ducati sur le Red Bull Ring, un tracé particulièrement favorable à la machine italienne. Unique pilote à ne pas disposer d'une Desmosedici sur les deux premières lignes de la grille de départ, le Champion du monde en titre était également le seul à ne pas piloter cette moto parmi les cinq premiers à l'arrivée.

Quartararo a certes bénéficié des soucis d'Enea Bastianini et d'une erreur de Jorge Martín, mais une bonne gestion de sa gomme lui a permis de conserver un très bon rythme en fin d'épreuve. Il a avalé Jack Miller à la sortie de la chicane grâce à un spectaculaire dépassement, et Pecco Bagnaia a reconnu qu'il aurait eu du mal à lui résister si la course avait duré un ou deux tours de plus.

Maio Meregalli est particulièrement admiratif du week-end réalisé par son pilote, en osmose avec une machine aux limites pourtant évidentes, et il le considère au dessus du lot en ce moment. "La course de Fabio a été incroyable !" se réjouit le patron de l'équipe Yamaha officielle. "C'est totalement mérité parce que son pilotage est d'un autre niveau par rapport à tous les autres dans le championnat actuellement."

"Il exploite notre package du mieux possible et réalise des dépassements que les autres n'auraient même pas envisagés mais qui jouent sur nos forces, comme celui à la chicane pour la deuxième place. Il est rapide, constant et intelligent."

"C'est dommage qu'il lui ait manqué un peu de temps parce que d'après notre opinion partiale, Fabio était le pilote le plus rapide en piste. Mais quoi qu'il en soit, quitter cette piste avec une avance renforcée au championnat a le goût d'une victoire pour nous."

Si Quartararo a perdu cinq points sur Bagnaia, il en a en effet marqué dix de plus qu'Aleix Espargaró, son principal poursuivant au championnat. Samedi, le pilote Aprilia reconnaissait la supériorité actuelle de son rival. "Il fait un bon travail", expliquait-il. "La Yamaha n'est pas au niveau de la Ducati et il est très proche d'eux. C'est le meilleur pilote de la grille actuellement. Je suis sûr que s'il avait la même moto, il gagnerait le titre en faisant une grosse différence."

Morbidelli à terre mais encouragé par son patron

Fabio Quartararo a une nouvelle fois été le seul capable de faire briller la Yamaha à Spielberg : seul autre représentant de la marque à l'arrivée, Andrea Dovizioso occupait une modeste 15e place, tandis que Darryn Binder et Franco Morbidelli ont chuté. Ce dernier n'était que 14e avant de partir à la faute mais Maio Meregalli tente de voir le positif en saluant la course d'attaque du vice-Champion du monde 2020.

"On peut voir la course de Franky sous deux angles. Naturellement, nous sommes déçus qu'il n'ait pas pu marquer de points après une course acceptable en partant 17e. Mais de l'autre côté, nous préférons voir un pilote tout donner et faire une erreur à l'occasion, plutôt que finir chaque course sans avoir attaqué. Il avait un bon rythme et il a été en mesure de réaliser des dépassements donc nous allons voir ça sous un angle positif avant de nous rendre à Misano."