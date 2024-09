Michelin ne constate "aucune anomalie" sur le pneu de Bagnaia à Misano

Les jours passent et le mystère reste entier sur la temporaire baisse de rythme de Pecco Bagnaia au GP d'Émilie-Romagne. Alors qu'il menait, il a vu Jorge Martín et Enea Bastianini le doubler et s'échapper, avant de revenir au contact puis de tomber. S'il a fini par attribuer sa chute à une erreur de sa part, il était encore perdu quant aux raisons de son bref manque de performance en arrivant à Mandalika.

Dimanche à Misano, l'Italien a mis en cause son pneu arrière mais très vite, Michelin a estimé que ce qu'il décrivait ne correspondait pas à un problème lié au pneu lui-même. Les analyses effectuées à Clermont-Ferrand n'ont révélé aucune anomalie. "Dans les premières analyses, on ne voit rien d'étrange", a confirmé Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin, au site officiel du MotoGP. "Comme Pecco l'a dit, le pneu était à la bonne pression et la bonne température."

"Ensuite, nous avons vérifié l'usure du pneu : si quelque chose est anormal, il y a plus ou moins d'usure par rapport à la norme, aux autres pilotes, et il n'y avait aucune anomalie. Pour le moment, il n'y a rien eu de très clair. Nous travaillons encore avec Ducati, nous faisons des contrôles, mais nous parlons de très, très petites différences parce que le départ a été bon."

"Ensuite, les chronos ont été deux ou trois dixièmes plus lents, c'est une très, très petite différence et c'est très dur de voir quelque chose d'anormal dans les données. Nous travaillons encore et si nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous, mais pour le moment, rien n'est clair du côté de Michelin, rien n'est clair dans les données de Ducati."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour le moment, Michelin en reste à des suppositions quant à la baisse de forme de Bagnaia. Les pilotes ont été nombreux à avoir du mal à faire chauffer le pneu medium arrière sur le côté gauche et Taramasso suspecte une gomme pas à la température idéale sur la Ducati, qui aurait pu priver Bagnaia de ses sensations habituelles.

"La température [des pneus de l'ensemble des pilotes] était bonne. Il faut peut-être un ou deux degrés de plus. Il n'y a pas de chiffre magique, on ne peut pas dire que la chauffe est bonne à 120°C pour tous les pilotes. Certains pilotes ont besoin de 120, certains de 130, d'autres de 140 pour trouver la confiance et attaquer. C'était peut-être une raison mais nous cherchons encore."

"Nous parlons d'un ou deux degrés, de deux ou trois dixièmes, ce n'est pas [comme s'il avait été] une seconde plus lent, quand on peut dire qu'un pneu avait un problème. C'est juste une question de la façon de l'utiliser et d'attaquer."