Michelin ne craint pas la pluie pour Le Mans

Pour le cinquième Grand Prix de la saison MotoGP, Michelin pourrait ressortir les pneus pluie de leurs cartons. Les prévisions météo annoncent en effet des averses chaque jour, avec une tendance orageuse pour dimanche après-midi lorsque se déroulera la course. Pas de quoi cependant inquiéter le manufacturier du championnat, qui a déjà une bonne expérience du Mans sur piste mouillée, et qui ne craint pas plus les averses qu'un thermomètre qui devrait peiner à grimper.

"Si l'on regarde les prévisions, il semble qu'il y ait un risque de pluie tous les jours, samedi étant la journée la plus mauvaise car les températures devraient aussi baisser. Mais au Mans, c'est presque toujours comme ça, et c'est un endroit où la météo peut changer très vite", explique Piero Taramasso à l'édition italienne de Motorsport.com. "Honnêtement, un week-end sur le mouillé ne me déplairait pas, car nous savons que les pneus fonctionnent bien et que la piste offre un bon grip étant donné que la course de l'année dernière s'est faite sous la pluie. Et puis nous pourrions voir quelques pilotes différents à l'avant et nous assistons toujours à des courses spectaculaires sur le mouillé."

Lire aussi : Zarco optimiste pour Le Mans avec la "meilleure" moto de la grille

Compte tenu de prévisions qui semblent donc annoncer une édition 2021 aussi fraîche et humide que la précédente, Michelin a conservé les choix de pneus proposés en octobre dernier. Les pneus pluie sont donc les mêmes que la saison dernière, avec une gomme tendre et une medium à l'avant comme à l'arrière, toutes utilisées en course en 2020. Parmi les slicks, seul un pneu change par rapport à l'allocation précédente.

"À l'arrière, ce sont exactement les mêmes pneus, tandis qu'à l'avant nous avons confirmé le soft et le medium mais changé le hard. Nous avons décidé d'apporter un pneu qui a les mêmes caractéristiques que le medium, mais avec un flanc droit plus dur", explique le responsable deux roues de Michelin Motorsport. "Nous parlons de solutions qui pourraient bien fonctionner y compris avec des températures pouvant devenir fraîches, car il est rare d'avoir des températures élevées au Mans. Ce sont des gommes parmi les plus tendres que nous avons dans la gamme Michelin."

Si la pluie s'en mêle, les références du Mans devraient logiquement rester celles qui figurent actuellement dans les tablettes, datant de 2017 et 2018. Ce serait une première cette saison, car les trois pistes arpentées jusqu'ici ont toutes accueilli de nouveaux records. Lors du dernier Grand Prix, à Jerez, le meilleur temps absolu n'a pas été battu, contrairement à Losail et Portimão. En revanche, on a vu tomber le record du meilleur temps en course (un gain de 0"281), mais aussi celui du temps de course, abaissé de trois secondes par le vainqueur. "C'est notre objectif pour cette saison", souligne Piero Taramasso.

"Jerez a été un bon week-end pour nous", retient le responsable italien. "Les conditions étaient plus normales par rapport à l'année dernière, quand nous avions eu entre 50 et 60°C au sol. En course, presque tout le monde a utilisé le pneu medium à l'avant comme à l'arrière, ce qui était la solution qui offrait le meilleur compromis entre grip, stabilité et constance de rendement. Ce fut une belle course et le rythme a été rapide dès le départ. Les pilotes étaient contents."

Propos recueillis par Matteo Nugnes