Michelin écarte tout problème de pneu pour Bagnaia au sprint

Michelin savait que le GP d'Aragón s'annonçait comme un week-end compliqué, compte tenu de la découverte d'un nouveau revêtement posé depuis la dernière édition en date de la course MotoGP, il y a deux ans, mais la réalité a sans doute dépassé les projections. Car les conditions rencontrées sur le circuit d'Alcañiz se sont révélées particulièrement ardues pour certaines équipes, et surtout instables avec une adhérence rendue précaire après le passage de la pluie et un bitume très sale en dehors de la trajectoire.

"Cela a été un week-end vraiment difficile, le plus dur de la saison", concède après coup Piero Taramasso dans une interview accordée à l'édition italienne de Motorsport.com. "Nous avons dû faire face à un asphalte qui n'avait aucun grip et à des conditions météo mixtes, avec le passage d'orages qui ont aussi apporté beaucoup de sable sur la piste. Tout cela a rendu les choses beaucoup plus difficiles dès le premier jour."

"Les EL1 n'ont pratiquement servi à rien : la piste était tellement sale que les données que nous avons recueillies étaient pratiquement inutiles. La seule bonne séance a été celle de vendredi après-midi, car la piste avait commencé à se nettoyer un peu", explique le responsable deux-roues de Michelin Motorsport.

La première grande question a été de clarifier l'allocation pneumatique pour le week-end, ce qui a conduit à écarter le pneu arrière tendre pour le dimanche. "Nous nous sommes tout de suite rendu compte que le pneu arrière soft était à la limite en termes de température. Nous savions que c'était un choix agressif et nous avions déjà prévenu les équipes", explique Piero Taramasso.

"Étant donné que nous avions trois options pour l'arrière, compte tenu du fait que l'asphalte était neuf [c'est ce que permet le règlement, ndlr], nous avions tenté cette solution, tout en sachant qu'il y avait de toute façon le medium, qui était le 'bon' pneu, et le hard, qui était la solution de secours en cas de températures ou d'usure excessives. Nous nous sommes donc concentrés sur le fait de surveiller les températures et le niveau de patinage des pneus, et au final il était clair qu'il allait pouvoir faire le sprint, mais pas la course longue."

Si ce pneu arrière n'a pas posé de souci dans la course sprint, le medium choisi par tous les pilotes à l'avant a en revanche beaucoup souffert. "Tous les pilotes ont subi un graining important, à gauche comme à droite, au bout de deux ou trois tours seulement. Ça s'est produit parce que le pneu arrière soft poussait beaucoup sur le pneu avant, si bien que les motos étaient vraiment déséquilibrées. Et puis la piste était sale, à cause du sable apporté par la pluie, et cela a créé une situation similaire à celle du Qatar, avec des conditions peut-être encore pires."

Si certains pilotes sont apparus très en difficultés dans ces circonstances, Pecco Bagnaia lui-même a connu un sprint extrêmement compliqué. En colère après n'avoir pu y sauver qu'un point, le champion en titre a pointé du doigt son pneu de façon sibylline. Questionné pour savoir si des contrôles avaient ensuite été menés sur le pneu du pilote Ducati, Piero Taramasso répond : "Oui, bien sûr, et son pneu était comme les autres, avec du graining aussi bien à droite qu'à gauche."

"Tous les pilotes nous ont dit que l'avant était à la limite. Le point fort de Pecco est précisément qu'il a beaucoup de feeling au freinage et qu'il peut entrer fort dans les virages, donc avec ce graining il a probablement souffert un peu plus que les autres. C'est notre analyse et aussi celle de Ducati, car nous avons échangé les données et les avons vraiment bien étudiées."

Des conséquences jusqu'à la course principale

Le responsable de Michelin admet cependant que "la situation n'était pas des plus sereines pour tout le monde" après un sprint aussi éprouvant pour le pneu avant et compte tenu du peu de travail utile ayant pu être réalisé en début de week-end. C'est alors que le manufacturier a retiré le pneu arrière tendre des options possibles pour la course de dimanche, poussant de fait les équipes à toutes opter pour le medium, précisément dans le but que les motos subissent moins cette poussée sur l'avant.

"Au final, cela a été un bon choix", se félicite Piero Taramasso après cette unanimité des montes pneumatiques pour la course principale. "Globalement, ça s'est mieux passé que lors du sprint, même si certains pilotes ont eu du mal à faire monter le pneu arrière en température et se sont donc montrés moins performants. Viñales et Quartararo, par exemple, ont souffert de cette situation, alors que ceux qui étaient devant n'ont pas trop souffert et ont réalisé des performances assez bonnes."

Trois pilotes ont par ailleurs été pénalisés pour n'avoir pas respecté les pressions requises sur leur pneu avant. "Surtout de la malchance" ayant concerné "un ou deux tours", selon Piero Taramasso, qui fait là aussi le lien avec les problèmes du début de week-end.

"Je pense que la clé de ces pénalités, mais aussi plus généralement de ce graining du pneu avant et des difficultés que nous avons rencontrées ce week-end, se trouve dans le fait que nous n'avons pas pu travailler correctement en EL1 à cause des conditions de piste, car la piste était trop sale et le rythme était donc trop lent."

"Samedi matin non plus, il n'a pas été possible de travailler correctement sur les motos, car il avait plu toute la nuit, si bien que les réglages des motos étaient encore un peu approximatifs. Les seules données valables étaient donc celles du vendredi après-midi et du sprint. Les mauvaises conditions et le peu de temps pour travailler sur les motos ont été la clé des problèmes."