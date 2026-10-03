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Michelin interdit le pneu tendre pour la course principale

Michelin a retiré le pneu tendre pour la course au GP du Japon, après les difficultés rencontrées par Jorge Martín et Pecco Bagnaia lors du sprint. Deux options restent disponible, dont un pneu dur à la carcasse renforcée, que le manufacturier français recommande.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le sprint de Motegi a été marqué par une dégradation excessive du pneu arrière chez plusieurs pilotes. Jorge Martín et Pecco Bagnaia ont été les plus spectaculairement touchés, avec des cloques qui sont apparues au centre de la bande de roulement en fin d'épreuve, alors que les deux pilotes utilisaient le tendre.

Les gommes de ces pilotes étaient très endommagées et Michelin a décidé de ne pas proposer le pneu tendre pour la course principale, qui sera deux fois plus longue. Le pneu medium va rester disponible et ce week-end, une troisième spécification, nommée pneu dur, est proposée exceptionnellement puisque Michelin anticipait des conditions délicates avec le nouvel asphalte du circuit de Motegi.

Ce pneu dur dispose d'une carcasse renforcée, identique à celle du pneu arrière utilisé au Red Bull Ring. Pour la course, Michelin a prévenu les médias que le medium sera disponible mais demandera "une gestion attentive" aux pilotes, et que le pneu dur sera "l'option recommandée" par le manufacturier clermontois.

"Motegi est une piste assez agressive", a expliqué Piero Taramasso, le responsable de la compétition deux roues de Michelin. "Le tracé est plutôt exigeant et il y a un nouvel asphalte sur lequel nous n'avions fait aucun test. Nous sommes venus avec trois solutions à l'arrière : le tendre, le medium avec la carcasse classique, et le dur avec une carcasse renforcée, la même qu'en Autriche, parce qu'on attendait quelques problèmes avec une température très élevée à l'arrière."

Pecco Bagnaia a dû abandonner à la fin du sprint, à cause d'un pneu arrière très endommagé.

Pecco Bagnaia a dû abandonner à la fin du sprint, à cause d'un pneu arrière très endommagé.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Hier et ce matin, on a testé les pneus, on a contrôlé les températures et elle était assez élevée sur la plupart des motos. C'était à la limite mais on a décidé de l'utiliser, de l'essayer pour les 12 tours du sprint. On disait que c'était gérable mais la course sprint a été très, très rapide, neuf secondes plus rapide [qu'en 2025]. Ce matin, le record de la piste a été battu de six dixièmes."

"Il y avait un rythme rapide et une température élevée – la piste était à 40°C pour le sprint. Un élément important est qu'il n'y a pas de soucis de consommation pendant le sprint, donc ils ont la pleine puissance. Les pilotes sont partis comme des fous, à fond du premier au dernier tour."

"Cette situation a généré beaucoup, beaucoup d'énergie dans le pneu, du patinage. Cela n'aide pas. Dans ces conditions, il faut gérer le pneu. Certains pilotes et certaines moto l'ont mieux géré que d'autres, parce que l'objectif est de mettre moins d'énergie dans le pneu, moins de température, essayer de ne pas beaucoup patiner."

"À la fin, certains pilotes avaient un assez gros blister, sur deux Aprilia et une Ducati. Pour d'autres, comme la Ducati de Marc [Márquez], il n'y avait rien, le tendre était bon. Chez KTM, toutes les motos allaient bien, chez Honda, une seule moto a été confrontée à ça. La situation est vraiment liée au pilotage, à la gestion du pneu et aux réglages de la moto."

"Nous avons analysé toutes les données, les pneus, et la solution pour demain est que le tendre arrière ne sera pas autorisé pour la course. On peut maintenir le medium. Il est un peu plus résistant, c'est un composé plus solide, mais il faudra le gérer. Si on ne veut pas gérer, si on veut attaquer du début à la fin, on a l'option dure, avec la carcasse renforcée. C'est ce que Michelin recommande pour demain."

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