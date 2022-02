Michelin pourrait changer un des pneus pour le GP d'Indonésie

Charger le lecteur audio

Les essais qui se déroulent cette semaine sur le circuit de Mandalika étaient importants non seulement pour les équipes et les pilotes MotoGP, qui découvrent cette piste, mais aussi pour Michelin, dont il s'agit également du premier contact avec le circuit indonésien à cinq semaines du Grand Prix qui s'y déroulera.

L'objectif de ces trois jours était de comprendre si les pneus proposés seraient les bonnes options pour la première édition du GP d'Indonésie. Et concernant le pneu avant, les indicateurs ont été très positifs, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un circuit particulièrement exigeant de ce point de vue.

"Après cette deuxième journée d'essais, nous commençons à avoir des idées plus claires. Hier la piste était très sale et elle s'est améliorée au fil des tours, les données n'étaient donc pas des plus fiables", explique Piero Taramasso à l'édition italienne de Motorsport.com.

"Aujourd'hui, par contre, les conditions étaient meilleures et nous avons déjà vu que les solutions que nous avons apportées à l'avant fonctionnent bien avec les caractéristiques de la piste et ces températures élevées. Le pneu medium et le tendre peuvent être utilisés. Ce sont les mêmes que ceux que nous avions apportés à Sepang, sachant que l'avant n'est pas soumis à un trop gros stress sur ce circuit", ajoute le responsable deux-roues de Michelin Motorsport.

En revanche, Michelin devra probablement revoir sa copie à l'arrière. Le pneu tendre s'avère en effet très performant, mais il génère des températures très élevées du côté droit en raison de la configuration du tracé et du bitume, qui a été posé très récemment. À l'inverse, de bons résultats ont été obtenus avec le pneu medium, y compris en termes de distance de course.

"En ce qui concerne l'arrière, nous avons un pneu soft qui est vraiment très performant et ça peut se voir d'ailleurs dans les temps. Il s'agit d'un composé assez constant, qui nous permet de faire plus de 25 tours avec des chronos acceptables. Le seul problème, c'est qu'il génère beaucoup de chaleur sur le côté droit. Nous avions déjà vu avec les simulations que ce serait l'aspect critique sur un circuit ayant cette configuration."

Prise de température des pneus

"Il ne faut pas oublier que l'asphalte est neuf et que les nouvelles surfaces génèrent toujours des températures élevées ou une forte usure. Le point critique, ici, c'est la température. Cela me fait un peu penser à Silverstone en 2019, quand il y avait un nouvel asphalte et que nous avions vu beaucoup de cloques se former en course à cause des températures élevées."

"C'est une solution très performante, mais pour le moment, elle n'est pas adaptée à la course. Nous devrons donc revoir un peu cela avant de faire notre retour pour le Grand Prix. Pour le pneu soft, nous devons trouver un composé qui résiste mieux à la température. Le medium offre moins de grip, mais un rendement plus constant et avec une température qui reste toujours dans la bonne fourchette. Ce pourrait donc être une solution pour la course."

Une autre inconnue perdure pour le moment, toujours liée à la chaleur, car pour le moment la température de l'asphalte n'a pas atteint les sommets attendus et observés lors de la manche WorldSBK en novembre dernier. Deux gommes dures pourraient donc être nécessaires afin d'avoir des solutions de secours prêtes à parer à toute éventualité.

"Nous n'avons pas encore observé de températures de 60°C ou plus sur l'asphalte, ce qui était le cas lorsque le WorldSBK a couru ici en novembre. Ce sont des conditions qui pourraient se produire dans cette région. Si cela devait arriver, pour des raisons de sécurité, nous aurions besoin d'une solution dure à la fois à l'avant et à l'arrière", conclut Piero Taramasso.