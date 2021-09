Michelin prolonge son engagement en MotoGP

Manufacturier unique du MotoGP depuis la saison 2016, Michelin a rempilé pour trois années supplémentaires au-delà de son contrat actuel avec la discipline reine. La firme française continuera donc de fournir ses enveloppes au plateau mondial au moins jusqu'au terme de la saison 2026.

Engagé avec Dorna Sports, promoteur du MotoGP, jusqu'en 2024, Michelin a signé un nouveau contrat de fourniture de trois saisons, ce qui permettra au partenariat en cours d'atteindre une durée totale d'au moins dix ans. Il y a cinq ans, le manufacturier avait pris la suite de Bridgestone, qui était le fournisseur officiel de la catégorie entre 2009 et 2015.

"Nous sommes très heureux des résultats obtenus depuis le retour de Michelin en MotoGP, et aujourd'hui nous avons en toute logique prolongé notre partenariat avec Dorna Sports", se réjouit Florent Ménégaux, PDG de Michelin. "Nous sommes particulièrement fiers des progrès technologiques effectués avec nos produits, tout comme des nombreux records battus avec nos partenaires."

"Ce championnat offre aux fans un spectacle captivant et il est accessible via des plateformes numériques sans équivalent en sports mécaniques. Être partenaire du MotoGP représente donc une opportunité précieuse pour Michelin afin d'engager le public et les acteurs de la discipline dans sa vision, sa marque, ses pneus et ses innovations. Pour Michelin, les sports mécaniques sont un laboratoire qui encourage le transfert de son expertise et de solutions durables pour le bien de tous."

Le nouvel accord signé entre Michelin et Dorna Sports comprend également un volet marketing qui assure une forte présence visuelle à la firme de Clermont-Ferrand sur les circuits du Championnat du monde, ainsi que le sponsoring-titre d'un Grand Prix par an.

"Nous sommes très fiers de poursuivre notre partenariat avec Michelin jusqu'en 2026 au moins", assure Carmelo Ezpelata, PDG de Dorna Sports. "Michelin est un partenaire vital du MotoGP depuis qu'il en est devenu le manufacturier en 2016, nous aidant à créer l'une des plus grandes ères de la compétition moto dans l'Histoire des Grands Prix. Je suis ravi que nous atteignons une décennie de collaboration et j'espère que nous continuerons à bâtir ensemble sur ces incroyables fondations. Cet accord est une fantastique nouvelle pour nous tous dans le championnat."