Michelin teste un nouveau pneu avant pour 2025

Michelin a pour objectif d'introduire un nouveau pneu avant en 2025, une étape importante pour le manufacturier unique du MotoGP, qui n'a pas proposé de nouveau produit dans ce domaine depuis plusieurs années.

"C'est vrai que le pneu avant est le même modèle depuis sept ans", expliquait récemment Piero Taramasso dans une interview pour l'édition italienne de Motorsport.com. "Nous avons fait évoluer les composés, mais nous avons atteint la limite du développement avec ce pneu et nous ne pouvons rien faire pour améliorer cette situation."

"Au cours de ces sept années, les motos ont beaucoup changé, il y a maintenant plus d'appui sur l'avant entre l'aérodynamique, les devices et les freins beaucoup plus puissants", a rappelé le responsable deux-roues de Michelin Motorsport dans des propos qui font écho aux critiques que Franco Morbidelli a adressées ces derniers jours au manufacturier.

Dans une autre interview pour GPOne, Piero Taramasso a rappelé que Michelin ne reste pas les bras croisés et travaille bel et bien sur son pneu avant. "Il y aura bientôt un nouveau pneu qui pourra être utilisé avec des pressions encore plus basses", a-t-il souligné. Et, il l'assure, le développement est déjà arrivé à un stade intéressant, si bien que ce pneu arrivera dans les stands des équipes MotoGP dans les prochains mois.

"Nous l'essayons déjà en interne, avec nos pilotes essayeurs. Sylvain Guintoli fera un test au Mugello en fin de mois et ensuite nous le donnerons aux testeurs des équipes officielles MotoGP", a indiqué le responsable italien. "Nous avons une Superbike préparée avec des fourches dérivées du MotoGP et des freins en carbone", a-t-il précisé. "La particularité est qu'elle a beaucoup de capteurs et cela nous permet de mesurer les températures et pressions internes et externes des pneus. Nous arrivons à recueillir vraiment beaucoup d'informations."

L'étape suivante sera de faire tester ce pneu aux pilotes titulaires, ce que Michelin prévoit avant la grande tournée outre-mer de l'automne. "Si tout se passe bien dans le développement, nous le proposerons au test officiel de Misano, en septembre. Nous poursuivrons ensuite les essais en 2024 pour le faire débuter en course en 2025. Le pneu avant doit être essayé sur plusieurs circuits pour être développé au mieux."

"Nous sommes donc déjà bien avancés", a souligné Piero Taramasso à Motorsport.com. Il faut dire que le pneu en question est le fruit d'un travail entamé depuis déjà bien longtemps. "[Il est] basé sur une spécification que les équipes avaient déjà essayée lors du test de Misano en 2019", a-t-il précisé. "Quinze des 17 pilotes qui l'avaient évalué l'avaient trouvé bon, mais l'arrivée du COVID-19 nous a ensuite empêchés de poursuivre le développement. Nous sommes repartis de cette base et nous avons déjà testé les premiers prototypes en interne."

Avec Matteo Nugnes