Miguel Oliveira à nouveau courtisé par KTM et Tech3

Trois des quatre pilotes du groupe KTM sont désormais connus pour la saison prochaine, Pol Espargaró ayant été officialisé dans un team Tech3 renommé GasGas Factory Team. Il ne manque désormais plus qu'un nom pour compléter le line-up, et les dirigeants du constructeur ont lancé un nouvel appel très clair à l'attention de Miguel Oliveira.

Le pilote portugais sait qu'il devra céder sa place dans l'équipe officielle KTM, puisque Brad Binder va conserver son guidon et être rejoint par Jack Miller. Il lui a déjà été proposé de rejoindre Tech3, avec qui il a déjà couru deux ans avant d'être promu, cependant cette hypothèse ne l'avait pas séduit et il l'avait rapidement écartée, visiblement quelque peu vexé.

Pourtant, Pit Beirer n'a pas perdu espoir, et il l'a rappelé ce vendredi lors de la conférence de presse donnée pour annoncer l'arrivée de GasGas en MotoGP et le recrutement de Pol Espargaró. "Nous ne pouvons pas encore confirmer le deuxième pilote dans l'équipe. Il reste encore une chance de conserver notre ami Miguel dans la famille, rien n'est décidé pour le moment, alors attendons encore un petit peu", a déclaré le directeur de KTM Motorsport.

"Nous ne faisons que renouveler notre offre, nous le gardons dans la boucle", a ajouté le responsable allemand au sujet de Miguel Oliveira. "Nous savons que ce n'est pas là que nous avons le plus de chances, et peut-être qu'au début il n'a pas compris ce que l'avenir pourrait réserver mais aujourd'hui il est un peu plus facile de parler du futur puisque l'on voit la moto et le projet, le fait que l'on puisse la nommer équipe d'usine et qu'il puisse en être le leader pour montrer [la voie] aux jeunes pilotes… Il aura une autre proposition aujourd'hui."

Une décision avant Misano

Interrogé sur la question à l'issue des essais du jour, Miguel Oliveira a assuré ne pas avoir reçu de nouvelle offre à proprement parler, mais il a confirmé que les dirigeants du groupe l'avaient encore assuré de leur volonté de le conserver la saison prochaine.

"J'ai eu une petite discussion avec [Hubert] Trunkelpolz et Stefan Pierer [membre du comité directeur de GasGas et PDG du groupe KTM, ndlr] avant la séance. Il n'y a pas de véritable offre qui m'a été faite pour le moment, mais ils ont à nouveau été clairs quant à leur intention de me garder dans la famille. C'est tout", a indiqué le pilote, sans souhaiter se prononcer pour le moment. "Je leur ai dit que je ne pouvais pas leur donner de réponse, alors je ne vous la donnerai pas non plus. Honnêtement, il va falloir que je réfléchisse à quoi faire après la course."

Depuis qu'il a refusé une première fois de rejoindre Tech3 la saison prochaine, Oliveira est supposé être en contacts avancés avec Aprilia pour intégrer le team RNF, nouvelle formation satellite du constructeur italien en 2023, une autre option, celle de Gresini, étant à présent abandonnée. On ignore si l'affaire est entendue ou non, mais ses propos du jour semblent indiquer qu'il peut encore se permettre une dernière réflexion.

L'un des arguments de poids que compte faire valoir KTM est la garantie de fournir aux pilotes Tech3 une RC16 en tous points identique à celle de l'équipe principale. "Nous avons reçu l'assurance de la part des patrons, et Pol l'a eue aussi, que les motos seront exactement de la même spécification et que les évolutions arriveront au même moment", a affirmé Hervé Poncharal au micro du site officiel du MotoGP cet après-midi.

Et le patron français d'ajouter : "Ce que Pit a annoncé est quelque chose de sérieux, de fort. Nous pensions que c'était fichu et que Miguel était parti, mais le fil de négociation semble ne s'être jamais brisé et Pit a mentionné lui-même, selon ses propres termes, qu'ils ont envoyé une nouvelle proposition à Miguel. Stefan Pierer et Hubert Trunpelkolz sont ici, tout le monde pousse, ils adorent Miguel, il est aussi un enfant de l'entreprise."

"Je ne peux rien vous dire de plus, nous espérons juste avoir le meilleur line-up l'année prochaine, et qui que ce soit nous ferons de notre mieux. J'espère que Misano sera la deadline pour connaître le line-up complet du team GasGas 2023", a conclu Hervé Poncharal.

Si Miguel Oliveira venait à décliner définitivement l'offre de KTM, l'équipe Tech3 pourrait toujours se tourner vers un jeune pilote. Ses coureurs actuels disent ne pas avoir de nouvelles et pourraient être mis en concurrence avec des étoiles montantes de la catégorie Moto2. Jusqu'ici le team Ajo était le fournisseur logique de nouvelles recrues, mais il faut à présent compter également sur le team Aspar, compte tenu de son lien fort avec GasGas et d'un partenariat qui vient d'être renouvelé pour trois ans.

