Miguel Oliveira officialisé par Pramac et Yamaha pour 2025

Pramac a enfin son premier pilote pour la saison 2025. L'arrivée de Miguel Oliveira, pressentie depuis plusieurs semaines, a enfin été officialisée. L'équipe de Paolo Campinoti était la seule à n'avoir confirmé aucun pilote alors qu'elle s'apprête à abandonner ses Ducati pour des Yamaha, avec un contrat à long terme portant sur sept saisons. On savait Jorge Martín en partance pour Aprilia et Franco Morbidelli pour VR46, ce qui laissait deux guidons libres.

Le premier est donc pris par Oliveira, dont le départ de Trackhouse était lui aussi connu. Il aura un statut de pilote officiel Yamaha et s'est engagé jusqu'en 2026, en ayant conscience de la tâche qui l'attend, avec une machine ctuellement distancée.

"C'est un grand honneur pour moi de représenter une marque aussi légendaire que Yamaha dans notre championnat", se réjouit Oliveira. "Au cours de mes années d'ascension et depuis mon arrivée en MotoGP, j'ai toujours porté un regard très enthousiaste sur les motos bleues. C'est maintenant une réalité et je tiens à remercier Yamaha Motor Company pour la confiance placée en moi dans une phase aussi importante du projet."

Lin Jarvis, grand patron de Yamaha en compétition jusqu'à la fin de l'année, a joué un "rôle clé" en entamant les discussions, selon Olivera. L'Anglais est de son côté "ravi d'annoncer qu'un pilote professionnel et expérimenté comme l'est Miguel Oliveira" intègre la marque pour les deux prochaines saisons.

"Miguel est un pilote qui a le savoir-faire technique, l'expérience, la vitesse et et la précision nécessaires pour améliorer les performances de la Yamaha YZR-M1", a ajouté Jarvis. "Nous sommes vraiment impatients de travailler avec lui comme un membre au cœur du projet Yamaha MotoGP, et il peut compter sur notre soutien total."

Le Portugais est en effet riche d'une expérience qui l'a vu piloter des KTM – dans l'équipe Tech3 en 2019 et 2020, puis dans la structure officielle les deux saisons suivantes – et des Aprilia via le team RNF/Trackhouse depuis 2023. Il compte également cinq succès en MotoGP, ce qui en faisait le candidat idéal pour le projet liant Pramac à Yamaha, qui passera par un important travail de développement.

Oliveira reste cependant sur plusieurs saisons mitigées, après avoir été écarté par KTM dont il était pourtant le pilote le plus victorieux, et deux saisons qui n'ont pas apporté les résultats espérés sur l'Aprilia satellite.

Pramac doit maintenant confirmer son deuxième pilote. Après avoir étudié la piste d'un jeune pilote prometteur, comme les pilotes de Moto2 Sergio García et Tony Arbolino, l'expérience de Jack Miller, en quête d'une place puisqu'il ne va pas rester chez KTM, devrait finalement jouer en sa faveur, d'autant plus que le MotoGP semble avoir le souhait de conserver un Australien dans la catégorie. Au Red Bull Ring, Paolo Campinoti, grand patron de Pramac, a confié au micro de Canal+ que l'affaire était faite à "95%" et la confirmation semble imminente...

La grille MotoGP 2025

Équipe Pilotes Pecco Bagnaia Marc Márquez Brad Binder Pedro Acosta Aprilia Racing Team Jorge Martín Marco Bezzecchi Fabio Quartararo Álex Rins Joan Mir Luca Marini Miguel Oliveira Jack Miller* Johann Zarco Somkiat Chantra Álex Márquez Fermín Aldeguer Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Trackhouse Racing Raúl Fernández Ai Ogura Enea Bastianini Maverick Viñales

*Pilote pressenti