Oliveira sent qu'il s'est "totalement adapté" à l'Aprilia

Après avoir disputé ses quatre premières saisons en MotoGP sur des KTM, chez Tech3 puis dans l'équipe officielle, Miguel Oliveira a changé d'univers cette année. Celui qui a remporté cinq courses en catégorie reine a rejoint l'équipe RNF, qui aligne des Aprilia depuis cette saison, et malgré un début d'année haché, avec des blessures qui l'ont privé de deux courses, il estime avoir totalement pris ses marques sur la RS-GP.

"Je dirais que je suis totalement adapté", a déclaré Oliveira. "Dans certains moments du week-end, je n'arrive pas encore à tirer le meilleur de la moto mais c'est vraiment dû à des moments, pas des choses générales sur lesquelles je peux dire que je dois progresser. C'est une chose qui s'améliorera quand la saison avancera."

Oliveira sent également que ses commentaires sont pris en compte par Aprilia, même s'il dispose de la version 2022 de la moto italienne : "Ils écoutent, ils prennent les commentaires. Actuellement, ils doivent compiler les informations, prendre plus d'informations [parce que] j'ai manqué quelques courses. Les courses du dimanche sont importantes pour nous, pour comparer et avoir des informations."

Un potentiel limité par les blessures

Interrogé sur ce qui lui a manqué pour décrocher de bons résultats dans cette première partie de saison, la réponse de Miguel Oliveira a été immédiate : "L'épaule. Il me manque une épaule !"

Les blessures ont en effet marqué le début d'année très prometteur du Portugais. Septième de la course sprint à Portimão, il a fait les frais de l'accrochage provoqué par Marc Márquez le lendemain et un hématome au niveau de la hanche droite l'a contraint au forfait en Argentine, avant une septième position le samedi puis cinquième place dans la course principale d'Austin, puis une cinquième place en course sprint à Jerez.

S'en est suivi un nouveau coup d'arrêt : au départ de la course du dimanche, Oliveira a été percuté par Fabio Quartararo et été projeté au sol. Touché par une fracture de l'humérus du bras gauche, il a renoncé à rouler au Mans et était encore diminué dans la série de trois courses avant la pause estivale, ce qui a mené à des résultats moins bons, avec pour seuls points ceux de la dixième place le dimanche au Sachsenring.

Aux Pays-Bas, Oliveira a en plus été limité par des soucis de freins tout au long du week-end et a fini par abandonner. "C'est dommage de ne pas avoir pu prendre des points et un résultat avant la pause estivale. On doit réajuster les idées, les objectifs et revenir en forme pour la deuxième partie."

La pause du MotoGP, avec six semaines entre les courses d'Assen et de Silverstone, devrait permettre à Oliveira de parfaire sa condition physique : "Je vais profiter de cette période pour récupérer, essayer de me concentrer sur l'épaule et le reste du corps pour retrouver la forme."