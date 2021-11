Mike Leitner quitte son poste chez KTM

Coup de tonnerre dans les rangs des responsables d'équipes ! KTM annonce ce jeudi matin la restructuration de son management et le changement de rôle de Mike Leitner, emblématique directeur de course du programme de Mattighofen. À l'aube de sa sixième saison en MotoGP, le constructeur opère un changement majeur en faisant basculer le technicien autrichien, maillon central du développement de la RC16 en association avec le project manager, Sebastian Risse, à un poste de consultant.

Leitner avait été recruté au lancement du programme, alors qu'il avait été durant de longues années l'ingénieur de piste de Dani Pedrosa chez Honda, à ses côtés lors de ses deux titres en 250cc puis de ses meilleures saisons en MotoGP. Aujourd'hui, il quitte son poste à responsabilité dans une phase sensible, celle du recul observé cette saison après les premiers succès de 2020.

Si Brad Binder et Miguel Oliveira ont fait briller la RC16 la saison passée, la perte des concessions réglementaires que leurs victoires ont engendrée et des difficultés à s'adapter au changement pneumatique introduit cette année ont mené à un championnat mitigé pour la marque, malgré deux nouveaux succès pour les pilotes officiels et une sixième place au championnat pilotes pour Binder.

"Mike a été un personnage clé dans la mission que nous nous sommes fixée de nous battre contre les meilleurs dans le milieu de la course sur circuit", souligne Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports. "Ensemble, nous avons créé une structure MotoGP avec les bonnes personnes et les bons pilotes, obtenant des résultats exceptionnels au sommet de ce sport. Nous avons entamé la conception de notre RC16 et de l'ensemble du plan en partant d'une feuille blanche et, sous sa direction, nous avons constitué une grande équipe, qui a su relever le défi du MotoGP."

"Aujourd'hui, après sept ans ensemble, nous avons décidé de réorganiser notre direction en MotoGP pour l'avenir, et je ne pourrais exprimer à quel point nous souhaitons le remercier pour tout le travail qu'il a accompli dans ce projet. Mike a fourni de gros efforts pour nous mener du fond de la grille à la première ligne et son dévouement a joué un rôle majeur dans notre success story."

Francesco Guidotti pressenti

D'après La Gazzetta dello Sport, celui qui remplacera Mike Leitner n'est autre que Francesco Guidotti, team manager chez Pramac Racing, où il opère depuis neuf ans. Il s'agirait d'un recrutement de choix pour KTM qui s'assurerait ainsi les services d'un des responsables d'équipe les mieux informés des coulisses de Ducati, aujourd'hui en position de force sur le plateau MotoGP.

Si cela venait à se confirmer, Francesco Guidotti ne serait pas totalement en terrain inconnu. Il retrouverait Fabiano Sterlacchini, lui aussi en provenance de Ducati, où il a longtemps été le bras droit de Gigi Dall'Igna. Recruté pendant l'été, celui-ci opérera en tant que directeur technique.

"C'est quelqu'un de très expérimenté en compétition, il a travaillé de nombreuses années pour Ducati et il recherchait un poste", expliquait il y a quelques jours Mike Leitner lui-même au sujet de Fabiano Sterlacchini. "Il sera principalement le responsable technique chez KTM. Il va donc coordonner toutes nos opérations, l'équipe de test et aussi la direction prise dans le développement avec tous les ingénieurs. Nous pensons avoir fait un bon recrutement et nous verrons comment ça se passe."