Miller bloqué en Australie, la présentation Ducati reportée

Jack Miller est rentré en Australie au début du mois de décembre dernier pour y passer la trêve hivernale et a même participé à une manche du championnat australien de Superbike. Après ce retour aux sources, le pilote Ducati devait reprendre le chemin de l'Europe ces prochains jours, notamment en vue de la présentation de son équipe initialement prévue dans une semaine.

Néanmoins, ce retour vers le Vieux Continent est mis à mal par un test positif au COVID-19, que le pilote australien a lui-même annoncé. Jack Miller est pour le moment asymptomatique et poursuit sa préparation physique, mais est contraint à l'isolement et ne peut pas voyager. Comme beaucoup d'autres pays du monde, l'Australie – et plus particulièrement sa côte est – fait face à une recrudescence des contaminations liées au variant Omicron.

"Malheureusement, comme on peut le dire, je suis toujours ici chez moi en Australie en raison d'un test positif au COVID-19", a-t-il expliqué. "Je ne suis pour le moment pas en mesure de voyager et je manquerai la présentation de l'équipe. Je voulais juste vous dire que je me sens bien, je n'ai pas de symptômes et je peux continuer à m'entraîner ici dans ma ferme. Mais à ce stade, je ne peux pas faire le voyage à temps. Vous me manquez tous et j'ai hâte de vous revoir très bientôt."

Ducati a, quelques heures après cette information, fait le chois de reporter sa présentation officielle afin de permettre à Jack Miller de se joindre à Pecco Bagnaia. Le constructeur italien devait initialement dévoiler sa nouvelle Panigale le vendredi 28 février lors d'un événement en ligne. Finalement, celui-ci se déroulera le lundi 7 février à partir de 16 heures.

Les premiers essais de présaison sont quant à eux programmés à partir du 5 février à Sepang. Une échéance qui, si tout va bien, devrait permettre à Jack Miller d'y participer alors qu'un test négatif de moins de 72 heures est requis pour entrer en Malaisie.

