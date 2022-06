Miller dans l'herbe au départ : "Je n'avais nulle part où aller"

Charger le lecteur audio

La course de Jack Miller a été gâchée dès son entame au Mugello. L'envol s'est bien passé mais en arrivant au premier virage, il a été gêné par les pilotes devant lui et il a dû brièvement passer dans l'herbe, comme Miguel Oliveira en EL1 quand le Portugais avait été doublé par Aleix Espargaró. Parti 12e, le pilote Ducati n'était plus que 22e à la fin du premier tour et savait ses chances de bon résultat envolées.

"Je me suis pris un coup, tout simplement", a déclaré Miller au site officiel du MotoGP. "J'ai pris un bon départ, je suis allé sur la gauche, puis vers la droite, tout le groupe est arrivé vers moi, je n'avais nulle part où aller et je suis passé dans l'herbe. J'étais prudent en arrivant au virage 1, et être prudent dans le premier tour, ça ne marche pas en MotoGP. Ça peut arriver. Dès le début, je me suis dit 'ok, ça va être une course longue' mais je me suis concentré."

L'Australien n'a eu besoin que de huit tours pour retrouver les points mais il a ensuite buté sur le groupe de pilotes qui le devançait et a dû se contenter de la 15e place sous le drapeau à damier : "J'ai essayé de remonter mais j'ai été pris derrière Martín et [Álex] Márquez, sans trouver l'ouverture", a précisé Miller lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je perdais pas mal de temps en sortant du dernier virage."

Miller met en avant ses réglages de boîte de vitesses, qui lui faisaient perdre le contact avec le pilote LCR : "Márquez arrivait à mettre les gaz en sortant de la ligne droite et je devais revenir sur lui dans le reste de la ligne droite."

"Je pouvais un peu me rapprocher avant le premier virage mais jamais suffisamment pour tenter une attaque", a-t-il ajouté. "J'ai tenté quelques fois de loin mais je perdais l'avant, je sortais un peu large, Márquez pouvait repasser devant moi à l'intérieur."

"C'est vraiment dur de faire quoi que ce soit quand on ne peut pas doubler à cet endroit. J'ai essayé là, j'ai essayé à quelques endroits, après le virage 2 et après le virage 8, mais je ne pouvais jamais être suffisamment proche pour faire quelque chose. Ça m'embête mais on ne peut rien y changer. La seule chose à faire est d'essayer de faire mieux la semaine prochaine."

Jack Miller connaît des résultats en dents de scie cette année, avec quatre tops 5, dont deux podiums, mais aussi deux abandons et ce modeste point pris au Mugello. Le manque de constance ne le gêne pas vraiment, la déception venant surtout de son élimination en Q1 ce week-end.

"J'ai fini 15e [dimanche] mais j'étais deuxième la fois précédente. C'est comme ça. Enea [Bastianini] a gagné la dernière fois et il était dans les graviers cette fois. C'est comme ça, c'est le MotoGP en 2022. On est trop loin mais on est 15e. C'est sûr qu'on sait qu'on a un peu de travail, on doit comprendre les problèmes que je n'ai pas pu surmonter ce week-end, mais le samedi n'a vraiment pas aidé. Les problèmes que l'on a eus [samedi] nous ont mis sur la défensive pour la course."

Miller espère un rebond dès la fin de semaine en Catalogne : "En MotoGP, on ne peux pas créer sa chance. On a manqué de chance ce week-end mais il nous manquait un petit quelque chose donc on va revenir et essayer de trouver ce qui nous manque pour faire mieux à Barcelone."

"C'est un circuit que j'aime, je me sens performant avant d'y aller", a-t-il ajouté. "J'ai décroché un podium l'an dernier et je sens qu'on peut faire un bon travail cette année."