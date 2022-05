Miller impuissant face au tour "impressionnant" de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia a frappé fort en qualifications, créant des écarts devenus rares en MotoGP. Le pilote Ducati a réalisé l'un des meilleurs tours de sa carrière et repoussé Fabio Quartararo à 0"453, tandis que Jack Miller, deuxième meilleur représentant de la marque et quatrième sur la grille de départ, accusait un retard de 0'879 en fin de séance. Celui qui a remporté cette épreuve l'an passé n'a pu que reconnaître la supériorité de Bagnaia ce week-end.

"Pourquoi mon coéquipier a fait un 1'36"1 et moi un 1'37"0 ?", a lui-même demandé Miller en anticipation des questions que les journalistes allaient lui poser. "Je ne suis clairement pas aussi bon que lui ! [rires]" Pecco a fait un tour impressionnant."

"Dans la matinée ou toute la journée, il a été plus rapide dans le premier secteur", a précisé l'Australien. "J'ai pu me rapprocher un peu mais il a trouvé quelque chose d'incroyable dans le secteur 3, qui était mon secteur tout le week-end. Maintenant il nous domine tous. Il a deux ou trois dixièmes d'avance sur la deuxième moto."

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo se sont détachés du plateau samedi et ont dominé les qualifications mais aussi les EL4, séance destinée à des relais longs en vue de la course. Comme beaucoup, Jack Miller pense que les deux premiers du championnat 2021 seront un cran au-dessus au cours du Grand Prix.

"Ils ont tous les deux un rythme incroyable. [...] C'est dur de comprendre précisément où tout le monde se situe parce que tout le monde a fait beaucoup de tours constants. Fabio en a fait plus en EL3. Ils ont tous les deux fait pas mal de tours en pneus usés mais les conditions étaient bien meilleures en EL3."

"Il faisait beaucoup plus chaud en EL4 et à part Pecco, tout le monde semblait avoir du mal à faire des chronos aussi bons que dans la matinée. Je pense qu'on peut attendre un duel entre ces deux-là. La course sera longue, il faudra essayer de faire un peu mieux [...]. On a de bonnes données à analyser."

Jack Miller n'a pour le moment pas les moyens de lutter mais espère confirmer des progrès au cours du warm-up : "J'ai trouvé le rythme de course très constant, mais constamment lent en EL4. J'ai fait un relais de 16 ou 17 tours et c'était très constant mais il manquait probablement trois ou quatre dixièmes au tour. Mais on a fait un pas en avant en qualifications."

"On a fait de petits changements à l'avant et ça m'a donné un peu de confiance. On doit confirmer ça pendant le warm-up, surtout en pneus usés. À part ça, c'est dur à comprendre. Je sais que Fabio et Pecco ont tous les deux un très bon rythme de course."

Une moto instable en qualifications

Durant la séance de qualifications, Jack Miller a dû composer avec une Ducati difficile à gérer dans certaines zones de freinage, ce qui a contribué à l'écart de près d'une seconde avec Pecco Bagnaia.

"Mon tour se passait très bien, la roue arrière s'est beaucoup soulevée au virage 6, et j'ai quand même réussi à améliorer le chrono, mais ça m'a fait perdre pas mal de temps", a expliqué Miller, troublé par ce comportement : "La roue arrière qui se soulevait n'était pas le problème, c'était plus la façon dont la moto réagissait au problème. On le sent de plus en plus, je pense qu'on le voit aussi en Superbike. L'arrière se soulève, et avec le niveau d'adhérence que l'on a à l'avant, on sollicite pas mal le pneu."

Plus tôt dans la journée, Jack Miller avait donné sa roue à Marc Márquez en EL4, permettant à l'Espagnol d'entrer directement en Q2. Alors qu'Aleix Espargaró s'était agacé du comportement adopté par le sextuple Champion de la catégorie vendredi, Miller a une nouvelle fois préféré prendre du recul : "Je suis passé par là. Je pense que tout le monde y est passé, quand on a du mal ou qu'on manque de confiance en soi, ce genre de choses."

"La solution la plus simple, ou la seule, est de prendre une aspiration. J'ai toujours la même réaction : c'est un circuit, il y a 24 autres motos en piste donc si on en a une derrière, qu'est-ce que ça change ? On ne fait pas la course seul. Ça fait partie du jeu et c'est une stratégie idiote de gâcher son énergie avec ça."