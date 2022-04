Miller "laissé dans le flou" par Ducati concernant son avenir

Charger le lecteur audio

Pilote Ducati depuis 2018, d'abord au sein du team satellite Pramac puis dans l'équipe officielle où il a été promu l'an dernier, Jack Miller a conclu la saison 2021 quatrième du championnat grâce, notamment, à deux victoires. Malgré ce résultat, il a accusé 61 points de retard sur son coéquipier Pecco Bagnaia, qui a terminé vice-Champion du monde.

Tandis que l'Italien a signé un nouveau contrat de deux ans juste avant le lancement de la saison, l'avenir de Miller au sein de Ducati pose encore question avec la montée en puissance de Jorge Martín chez Pramac et d'Enea Bastianini chez Gresini. L'un des deux pilotes pourrait être promu aux côtés de Bagnaia en 2023.

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, l'Australien a reconnu ne pas avoir eu, pour le moment, de discussions avec Ducati au sujet de son avenir. "Non, il n'y a pas eu de discussions. Qu'est-ce que je dois faire ? Je fais juste de mon mieux, je ne peux rien y changer", a-t-il déclaré.

"Comme je l'ai dit, j'ai été dans cette position maintes et maintes fois. S'inquiéter ou stresser ne fait aucune différence, donc la seule chose que je peux faire, c'est essayer de faire de mon mieux en piste, c'est tout. Mais [il n'y a eu] aucun mot de leur part, ce qui fait aussi mal car je suis pas mal laissé dans le flou. Mais qu'est-ce que je peux faire ?"

L'avenir de Miller est constamment incertain d'une année sur l'autre, ce qui peut amener de la frustration. "Bien sûr, mais parfois il faut commencer à douter et se demander pourquoi ça ne cesse de se reproduire. Mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je peux faire tout ce que je peux, si les choses ne fonctionnent pas, c'est comme ça. J'aimerais que les choses s'arrangent, mais si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas le cas, je ne peux rien y faire, rien y changer. Je dois juste me déconnecter de ça et, espérons, rester ici un peu plus longtemps."

Jack Miller

Le pilote australien reconnaît toutefois se sentir toujours apprécié par Ducati, ce qui n'a fait qu'accroître son stress lié au manque d'informations sur son avenir, laissant ainsi penser que des facteurs "politiques" se cachent derrière son renouvellement de contrat.

"Il y a une excellente ambiance et j'aime être ici", a-t-il insisté. "C'est pour ça que c'est stressant de ne pas savoir si on peut rester. Mais je comprends que ce guidon est une grosse, grosse, grosse décision et qu'il y a beaucoup de politique derrière. Et je sais que les gars voudraient me rassurer et faciliter les choses, mais ça ne dépend pas que d'eux."

"Ce job est ce qu'il est, il est très politique. C'est la partie merdique de la compétition moto mais ça en fait partie. Vous avez besoin de ce genre de choses pour que ça fonctionne. Je n'ai pas l'impression d'être un handicap et j'essaye de faire mon travail comme je le peux. Tout ce que je fais est pour l'équipe, toujours."

D'autres équipes intéressées

Miller a également révélé avoir été approché par d'autres équipes et estime qu'il n'aura "aucun problème à trouver une place" en MotoGP en 2023. Interrogé au sujet d'éventuelles discussions avec d'autres teams, sa réponse est sans appel : "Bien sûr ! Il y a d'autres intérêts et je sais que je serai en mesure de trouver un guidon quelque part dans le paddock."

"Je ne suis pas du tout stressé par ça. Par le passé, j'ai été laissé en plan, lorsque j'étais chez Pramac et que Ducati allait signer à nouveau Lorenzo [en 2020], j'avais tenu parole avec Ducati et j'étais un peu sans guidon à ce moment-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le paddock qui veulent m'avoir et qui me soutiennent, ce n'est pas un problème d'avoir une place, c'est certain. Mais mon objectif principal est d'essayer de rester là."