Miller en proie à un manque de grip à cause de réglages inadaptés

Deux courses et deux dégringolades pour Jack Miller. Samedi comme dimanche, le pilote KTM a profité d'un bon envol pour passer de la quatrième à la troisième place, derrière Pecco Bagnaia et Brad Binder, mais très vite, il n'a pas pu suivre ses ancien et actuel coéquipiers. Pire, il a même sombré dans la hiérarchie.

S'il a pu limiter la casse en course sprint avec la cinquième place, cela n'a pas été le cas le lendemain puisqu'il a continuellement perdu des positions pour voir la ligne d'arrivée au 15e rang, après avoir encore été doublé par deux pilotes dans la dernière boucle, au cours de laquelle il a roulé trois secondes moins vite qu'en début d'épreuve.

Miller a très rapidement subi une dégradation de sa gomme arrière, même s'il avait le medium comme la majorité des pilotes et qu'il a fait tout son possible pour le préserver. "J'ai bien débuté la course", a-t-il souligné. "J'ai essayé de ne pas tuer le pneu dans les premiers tours. Quand c'est comme ça, quand la piste est verte après le Moto2, on essaie de faire monter la température aussi doucement que possible. Ça n'a pas été le cas."

"Dès que j'ai essayé de suivre Pecco et Brad, j'ai immédiatement remarqué que je n'avais pas l'adhérence dont j'avais besoin pour la motricité. Après, j'ai juste essayé de gérer au mieux avec mon pilotage et tout ça. On avait du mal à la fin."

En grande difficulté dans les phases d'accélération, Miller est devenu une proie facile pour ses rivaux : "J'avais beaucoup de patinage en ligne droite, ça s'est vu avec tous les dépassements entre le dernier et le première virage. Je manquais de vitesse de pointe, pas à cause du moteur mais de l'accélération en sortant du dernier virage. C'était la même chose en sortant du virage 1 et du virage 3. Sur un circuit comme ça, c'est presque tout le tour. J'ai pu forcer un peu dans les virages sur la gauche pour essayer de revenir dans le reste du tour, mais ce n'était pas possible."

Jack Miller devançait les pilotes VR46 en début de course

De mauvais réglages depuis Assen

Jack Miller n'a pas souffert qu'à Spielberg avec la KTM. L'Australien se sent en difficulté depuis des changements sur sa moto effectués au GP des Pays-Bas et il a du mal à retrouver ses repères, son pilotage ne lui permettant pas d'être performant avec les mêmes réglages que Brad Binder.

"On a fait des changements considérables sur la moto à Assen, pour essayer d'aller dans la direction de tous les autres pilotes, et on s'est un peu éloignés de mes réglages normaux, qui sont d'avoir une moto sur l'avant", a confirmé Miller. "On l'a plus mise sur l'arrière et depuis, j'ai beaucoup de mal quand il y a peu d'adhérence. Je n'arrive pas à bien accélérer, on n'arrive pas à préserver le pneu et je n'arrive pas à garder la vitesse en courbe. Quand le pneu commence à se dégrader, on se repose uniquement sur le pneu arrière."

"Oui, j'ai de bonnes sensations sur l'avant pour peut-être freiner un peu plus fort. Mais dans l'ensemble, je freine trop pour essayer de faire tourner la moto donc je pense que la meilleure chose à faire pour nous, ce serait de faire un pas en arrière, de revenir à nos anciens réglages et de peut-être trouver une autre direction pour moi. J'ai un style de pilotage particulier et je ne pense pas qu'il fonctionne avec ces réglages en ce moment."

"La moto est fantastique, on avait déjà essayé de faire ça en Allemagne puis on était revenus en arrière parce que je n'étais pas à l'aise avec l'avant. C'était encore le cas ce week-end, je pense que ça l'a confirmé. C'était bien d'essayer ça pour essayer de construire et de comprendre. Ce genre d'erreurs peut arriver, ces tentatives peuvent arriver."

Jack Miller n'a pas résisté longtemps à Fabio Quartararo et Jorge Martín

Jack Miller est confiant pour le Grand Prix de Catalogne, où il a l'intention de renouer avec une moto plus familière : "En revenant à d'anciens réglages, ça sera comme enfiler de vieilles chaussures. Je connais cette moto, c'est la façon dont je réglais ma Ducati habituellement et on a essayé autre chose."

"On a pas mal modifié la moto parce que généralement, avec mes réglages je suis un peu plus lent en sortant des virages rapides, j'ai du mal à trouver l'adhérence. On a cherché des réglages et ça n'a pas amélioré ça. On va revenir en arrière et travailler dans une autre direction pour comprendre ce dont j'ai besoin pour avoir cette confiance, garder la vitesse en courbe et la conserver jusqu'au bout de la ligne droite. C'est l'essentiel."