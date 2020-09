Miller : Sans Márquez, les jeunes sont comme des requins

Si personne ne pouvait décemment souhaiter à Marc Márquez le sort que lui a réservé ce début de championnat, le fait est que sa blessure a considérablement changé la donne pour cette saison 2020 du MotoGP et créé de nouvelles opportunités. Depuis 2013, année de son arrivée dans la catégorie reine à tout juste 20 ans, le champion espagnol n'a perdu qu'un titre. Sur les 128 courses qu'il a disputées, il est monté sur le podium 95 fois, célébrant 56 victoires, et n'a manqué l'arrivée ou les points que 19 fois.

Parti à la faute pendant la première course de la saison, alors qu'il affichait de loin la meilleure performance pure, Márquez a dû renoncer au second Grand Prix, organisé juste après son opération pour une fracture du bras. La plaque fixant sa fracture ayant dû être remplacée au bout de deux semaines pour ce que les médecins ont décrit comme ayant été "une accumulation de stress", il manquera également la troisième manche, et possiblement les deux suivantes qui seront disputées sans pause.

Quelle que soit la date de son retour désormais, ses adversaires ont le champ libre pour engranger un maximum de points et mettre ainsi toutes les chances de leur côté pour que Márquez ne puisse conserver sa couronne à la fin du championnat. À cela s'ajoute la blessure d'Álex Rins, qui faisait partie des pilotes les plus attendus pour cette saison, et celle de Cal Crutchlow, régulièrement en lice pour une place dans le top 5.

"Trois des top pilotes sont en difficulté avec une blessure et ça va clairement alléger les autres, c'est certain", estime Jack Miller auprès du site officiel du MotoGP. "On n'aime jamais voir un autre se blesser, mais dans le même temps c'est une opportunité pour beaucoup d'entre nous, les jeunes, pour essayer de se battre pour ce championnat. Pour nous tous, je pense qu'on est un peu comme un requin qui a repéré le sang dans l'eau !"

Fabio Quartararo a bien compris qu'une proie inattendue était à sa portée, lui qui assume à présent ses chances de titre. Mais le championnat ne fait que commencer et d'autres sont bien décidés à saisir leur chance, à commencer par Maverick Viñales, deuxième pour le moment, ou Andrea Dovizioso, le dauphin de Márquez au championnat ces trois dernières années.

Jack Miller s'est lui aussi considéré en lice pour le titre lorsque le #93 s'est blessé, bien qu'une chute lors de la seconde course l'ait privé de précieux points. Mais cette nouvelle chance intervient pour lui à point nommé, alors que son accession à l'équipe officielle Ducati est actée pour la saison prochaine, et que la maturité acquise ces dernières années le rend de plus en plus solide.

"Au cours de ma carrière en Grand Prix, je n'ai jamais eu ce calme, cette sorte de confiance. Que ce soit dans ma tête et physiquement, je me sens très fort, concentré. Je connais donc clairement le meilleur moment de ma carrière actuellement", souligne-t-il.

"De mon point de vue, et d'après ce que je vois, cette année ce sera une bagarre de points, ce sera principalement à qui pourra récolter le plus de points, parce si on fait une erreur on n'a ensuite pas beaucoup de temps pour récupérer ces 25 points perdus. Je pense donc que le plus important est de continuer à engranger des points, ne pas faire d'erreurs."

Avec les GP d’août, on lâche la bête !

Après deux Grands Prix dominés par Yamaha et durant lesquels Ducati a dû essentiellement limiter sa perte, le championnat entre à présent dans un mois d'août qui, sur le papier, devrait être beaucoup plus favorable aux machines italiennes. Pour Jack Miller, il est temps désormais de hausser le ton et d'exploiter pleinement les qualités de la GP20, sur des pistes de Brno et du Red Bull Ring qui feront la part belle à l'accélération et la vitesse pure.

"Toutes les motos ont leurs points forts et nos points forts sont très forts. Je crois qu'on a l'un des meilleurs packages sur la grille. Mais en roulant à Jerez, on a le sentiment d'être un peu sur la retenue, on voudrait aller un peu plus vite. La prochaine étape pour viser la première marche du podium est d'aller en Autriche ou à Brno, sur des pistes qui sont plus traditionnellement des pistes Ducati. J'ai vraiment hâte qu'on arrive sur des pistes où on pourra passer la sixième !"