Après les tests de Sepang, Miller s'attend à une bonne saison

Les trois premières journées d'essais hivernaux de Sepang, qui ont suivi le shakedown tenu une semaine plus tôt, ont permis à Jack Miller de découvrir la Ducati GP20. Si les pilotes officiels de la marque, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, se montraient déçus des progrès de leur monture, l'Australien est plutôt satisfait et a également noté une évolution positive des pneus Michelin, et de leur comportement lors de ces essais.

"Oui, je pense que si l'on peut apprendre à piloter [la moto] correctement et si l'on peut la régler pour ces pneus, ils sont bons", analyse Miller, qui pense que les pneus pourront aussi aider ses rivaux à progresser. "Il s'agit de trouver un équilibre. Chaque constructeur et chaque pilote auxquels j'ai parlé ont dit que ça les avait aidés considérablement. Clairement, tout le monde les aime, et nous verrons ce qu'il en est lors des week-ends de course. On a été de plus en plus rapides ici en Malaisie, et on a trouvé des points sur lesquels progresser au fil des tests."

Mais les pneus ne sont pas la seule chose à laquelle le pilote Pramac doit s'adapter, puisqu'il a aussi découvert la nouvelle Ducati, la GP20, sur laquelle il a pu constater des différences. Il reconnaît qu'il lui a fallu un temps d'adaptation pour s'habituer au comportement de la version 2020 de la moto italienne, mais il note des progrès dans plusieurs domaines, même si cela pourrait faire évoluer les points forts et les points faibles de la Ducati.

"Vous pilotez une moto pendant la saison complète, et quand vous passez à une moto différente, il faut vous y habituer. On a fait des progrès sur son comportement, sur l'électronique, et il faut que l'on arrive à faire encore mieux. Il y a encore du travail mais les premiers feelings sont bons. On a du travail, mais je pense que c'est le cas pour tous les constructeurs", poursuit-il avant d'aborder les nouveautés aérodynamiques de la moto. "Il y a du bon et du mauvais. On a enchaîné les roulages, on a fait des tours réguliers et j'ai eu l'impression que l'accélération était vraiment meilleure, alors que la vitesse de pointe était un peu moins bonne."

Et s'il lui a fallu ce temps d'adaptation pour découvrir la GP20, il lui en a aussi fallu un pour se remettre dans le bain à titre personnel durant ces essais : "Quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas prêt à remonter sur la moto. Vous oubliez que vous avez des muscles à certains endroits et ils vous font mal. Mais c'était bien d'avoir fait le shakedown ici, ça nous a préparés". Interrogé sur le travail mental à faire pour réhabituer son cerveau au pilotage, il ne manque pas de s'en amuser : "Quel cerveau ? Les premiers tours, il faut s'habituer de nouveau, mais ça se fait en quelques tours. Je peux vous dire que mon corps a eu plus de difficultés !"

Bien qu'il insiste sur le fait qu'il reste des progrès à faire pour préparer au mieux cette GP20 à la compétition, Miller est en tous cas positif sur ce qui l'attend cette saison. Il veut évidemment profiter des derniers tests, prévus à Losail, pour peaufiner sa préparation sur les longs relais, car il souhaite mettre l'accent avant tout sur la régularité en course, plus que sur les capacités de la Ducati à sortir un chrono le samedi en qualifications.

"Je pense que la saison sera bonne, mais nous devons prendre les choses comme elles viennent et travailler encore plus lors des tests du Qatar. Le temps au tour est une chose, mais on a vu le rythme et la régularité de certaines des Yamaha. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut continuer à travailler, et il faudra tester d'autres choses au Qatar. Ce sera une bonne année pour nous."

