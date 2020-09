Miller a retrouvé le podium après un pari osé et une erreur

Après une quatrième place en ouverture de la saison à Jerez puis deux Grands Prix plus difficiles, Jack Miller a renoué avec les avant-postes lors du mouvementé Grand Prix d'Autriche le week-end dernier. Après l'interruption de la course par drapeau rouge suite à l'effroyable accident survenu entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, l'Australien a même fait cavalier seul pendant quelques tours : s'emparant des commandes après le deuxième départ, il a tenté de faire fructifier le pari osé d'avoir monté la gomme tendre à l'arrière.

Si ce choix de pneus a surpris, le pilote Pramac estime qu'il n'avait "pas d'autre choix" et qu'il lui fallait tenter le tout pour le tout. Il a bien essayé de s'échapper dans les premières boucles mais n'a finalement pas pu creuser un écart conséquent et a dû s'incliner face à Andrea Dovizioso.

"Vingt tours, ça reste long ici, je peux vous le dire", explique Miller. "Je n'avais pas d'autre choix que de mettre le soft. C'était soit le dur, que je n'avais pas utilisé du tout, soit le soft avec lequel j'avais fait quelques tours. J'ai essayé de m'échapper, ça n'a pas vraiment fonctionné, il faudra peut-être que je travaille cette technique. J'ai réussi à prendre environ une seconde, mais je n'ai pas pu conserver cette avance longtemps. L'avant a surchauffé. J'ai essayé de me reprendre et de gérer ça du mieux possible."

S'il a d'abord essayé de s'accrocher au futur vainqueur, Miller a rapidement compris qu'il lui fallait surtout résister au retour d'un Joan Mir déchaîné sur sa Suzuki. Plusieurs tours durant, la résistance a fonctionné, avant que les derniers hectomètres ne voient la situation s'inverser. "J'ai pensé que je pouvais rester avec Dovi, puis j'ai décidé de résister face à Joan, et j'ai fait une petite erreur en essayant de me défendre", reconnaît Miller. "J'ai pensé qu'il était plus proche qu'il ne l'était."

Pas de doublé pour Ducati

Sur un Red Bull Ring devenu le terrain de jeu préféré de Ducati ces dernières années, Miller regrette de ne pas avoir offert un doublé au constructeur dont il intégrera l'an prochain l'équipe officielle. Sur un plan plus personnel, cette troisième place est tout de même synonyme de satisfaction puisqu'il signe son premier podium de la saison et marque également des points pour la première fois de sa carrière sur le tracé autrichien. De quoi être rassuré après le rendez-vous plus délicat de la semaine précédente, à Brno.

"J'étais neuvième et Dovi était 11e [à Brno], donc c'est un grand revirement de situation pour nous deux", fait remarquer Miller. "Cependant, c'était un week-end particulier en République Tchèque. C'est bien d'avoir pu retrouver tout le week-end la lutte pour de bonnes positions. L'équipe travaille vraiment d'arrache-pied, Ducati travaille vraiment dur. Alors j'aurais adoré les récompenser avec un doublé, mais j'ai échoué. Quoi qu'il en soit, félicitations à Dovi. Avec tout ce qui se passe, je sais que ça ne doit pas être facile pour lui. Mais ça montre simplement que c'est un vrai gentleman, tout autant qu'un véritable champion dans l'âme."