Miller serein pour l'avenir : "Je n'essaierai pas de m'accrocher"

À quelques jours de la reprise et du cap de la mi-saison en MotoGP, Jack Miller ignore s'il sera sur la grille la saison prochaine. L'Australien a perdu sa place dans le groupe KTM, qui a souhaité se renforcer pour 2025 mais sans lui, et malgré la rudesse de la nouvelle, il porte un regard serein sur sa situation mais espère encore que l'aventure pourra se poursuivre.

Arrivé très tôt dans la catégorie reine, Miller y a connu la victoire et piloté trois motos différentes, gravissant les échelons de teams satellites jusqu'aux équipes officielles Ducati puis KTM. S'il est fier de son parcours, lui qui a été le premier à faire le grand saut en arrivant directement du Moto3 où il venait de finir deuxième du championnat entre Álex Márquez et Álex Rins, il pense avoir encore des choses à montrer.

"J'aimerais être là [la saison prochaine], je veux être là. Je ne me vois pas ailleurs", explique-t-il dans une interview accordée à Speedweek. "Au final, j'ai l'impression que je suis encore en train de m'améliorer. Et puis, je n'ai que 29 ans. Le problème, c'est que je suis arrivé en MotoGP à 19 ans, donc ça fait longtemps que les gens me voient."

"Je vieillis", concède Miller, qui ne fait toutefois pas partie des plus âgés de la grille. "J'ai l'impression de devenir plus fort, à la fois mentalement et physiquement, en tout. C'est la raison pour laquelle je veux rester ici."

"Serais-je déçu si ma carrière devait s'arrêter demain ? Non, parce que j'ai accompli plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais j'ai le sentiment d'avoir toujours faim et de vouloir faire encore plus. Je veux plus de podiums, plus de victoires, plus belles courses avant de m'arrêter."

Chaque jour, je me réveille en me disant que si ça devait s'arrêter demain, je me suis créé des souvenirs et j'ai eu un impact dans ce sport qui vont bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer.

L'idée de continuer à tout prix ne l'obsède pas pour autant, car il a déjà pu se bâtir une vie sereine en dehors des circuits, avec femme et enfant. "Je ne me fais pas du tout de souci, je suis très heureux", assure Miller. "[J'ai] beaucoup de chance. Je fais ça depuis dix ans maintenant et j'en suis très heureux. Chaque jour, je me réveille en me disant que si ça devait s'arrêter demain, je me suis créé des souvenirs et j'ai eu un impact dans ce sport qui vont bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer."

"Quand c'est fini, c'est fini. Je n'essaierai pas de m'accrocher à quelque chose qui est un rêve en train de s'éteindre", ajoute le pilote australien, conscient que les options deviennent minimes en MotoGP. Il reste éventuellement un guidon chez Pramac et un autre chez Trackhouse, le reste apparaissant beaucoup plus hypothétique à en croire les tendances qui se dégagent.

À ce stade de sa carrière, et au vu de son niveau de forme, Miller pourrait aussi envisager de devenir pilote essayeur. Il n'exclut pas l'idée, mais n'a pas encore tiré un trait sur son envie de courir. "Je ne dirais jamais non à l'option [de devenir] pilote d'essais, mais pour le moment je suis pilote de course", résume-t-il. "Personne n'aime piloter une MotoGP, ça n'est pas amusant. Enfin, ça l'est mais c'est extrêmement éprouvant pour le corps, l'esprit, tout. Et puis, faire ça pour ne pas courir à la fin du week-end… Pour moi, c'est avec la course qu'on évacue la pression. Je suis un pilote de course."

Parmi les pilotes actuels de la grille MotoGP, Augusto Fernández partage l'incertitude de Jack Miller, mais après seulement deux ans dans le championnat. Le nom de l'actuel pilote Tech3 circule néanmoins en WorldSBK.