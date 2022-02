Miller préfère être sous-estimé que surestimé comme en 2021

Charger le lecteur audio

Jack Miller aborde sa deuxième saison de pilote officiel Ducati dans l'ombre de son coéquipier. Il a pourtant vu Pecco Bagnaia débuter, l'a même conseillé pour l'aider à progresser dans la catégorie reine, et c'est lui qui faisait office de leader lorsque les deux hommes sont passés du team Pramac à l'équipe d'usine l'an dernier. Mais l'Italien a pris l'ascendant au fil des mois et fait aujourd'hui office de favori, alors que Miller aborde le championnat avec sur les épaules le poids d'une certaine déception générée par sa prestation 2021 malgré ses deux victoires au printemps.

Lorsqu'il lui est demandé s'il ne se sent pas sous-estimé par rapport à son coéquipier, le pilote australien assure toutefois prendre les choses du bon côté. "J'aime autant être sous-estimé, vu que l'année dernière j'ai été surestimé et que ça n'a pas marché ! Si je suis sous-estimé cette année, j'espère pouvoir passer sous le radar", répond-il malicieusement au site officiel du MotoGP.

"La façon dont Pecco a terminé l'année dernière était phénoménale, donc en regardant simplement les stats de la fin de l'année dernière, je miserais sur lui", concède-t-il, beau joueur. "Mais on sait que Fabio [Quartararo] nous en met plein la vue, et puis il y a de nouveaux gars. Jorge [Martín] s'est adapté et je crois qu'il sera meilleur, et la liste continue… On ne pourrait même pas commencer à lister le nombre de champions potentiels qu'il y a sur le plateau, avec le retour de Marc [Márquez] qui, j'espère, sera en forme, Mir…"

Lire aussi : Marc Márquez ne pensait pas au titre il y a encore deux semaines

Miller pressent une saison "encore incroyable" pour les fans, mais "très stressante" pour lui et son groupe, alors qu'il sait devoir faire ses preuves. "Je pense qu'à de nombreuses occasions l'année dernière, on a montré qu'on avait la vitesse. Quant à la régularité, ça fait partie des plus grandes choses sur lesquelles j'ai toujours essayé de travailler. Je sens que je m'améliore, mais c'est une chose sur laquelle il faut continuer à travailler, ça n'est pas quelque chose que je peux régler du jour au lendemain."

"On va continuer à [y travailler] cette année et [chercher à] être meilleurs. Il y a clairement eu quelques courses l'année dernière où la gestion pneumatique ne nous a pas aidés", admet le pilote australien, qui a en effet parfois payé le prix de la forte usure de ses pneus après de très bons débuts de course. "Si l'on n'accepte pas les critiques ou si l'on ne comprend pas ses erreurs, on ne fera jamais mieux, alors je sais sur quoi j'ai besoin de travailler et quel est l'objectif, particulièrement pendant la pré-saison, pour essayer d'être dans la meilleure position possible au moment d'aborder le Qatar", promet-il.

Admettant que sa promotion en tant que pilote officiel a été "difficile mentalement au début", Miller veut maintenant s'appuyer sur l'expérience de 2021 pour exploiter au mieux sa chance. "J'ai vraiment le sentiment d'être à la maison. L'année dernière, j'avais l'impression d'être nouveau, je devais trouver ma place, mais maintenant j'ai l'impression d'être comme une vieille chaussure, je m'y suis fait", décrit-il.

"Je connais tous les gars dans le stand et l'ambiance est super. Clairement, on a tous la même faim. On a fait une année correcte l'année dernière, on a coché quelques cases, mais il reste certaines choses sur lesquelles je sais que je dois travailler pour essayer de tirer le maximum jusqu'à Valence. On a réussi à remporter des victoires et à décrocher le titre constructeurs et aussi celui des équipes, c'est fantastique. Je sais ce que je dois faire cette année", assure le pilote australien.