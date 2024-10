Miller ne cesse de se "taper la tête contre les murs" avec la KTM

Le pneu arrière introduit par Michelin cette année a généré des vibrations sur les motos. Si Ducati a rapidement trouvé une solution, ce qui lui permet de dominer très nettement le championnat depuis le printemps, les problèmes persistent chez Aprilia comme chez KTM,.

Au sein du constructeur autrichien, les pilotes ont décrit ces vibrations du début de la saison européenne jusqu'à sa conclusion. Les soucis sont toujours là dans les courses outre-mer : à Motegi, tracé favorable à la RC16 que Pedro Acosta a placée en pole, Jack Miller a encore été confronté à d'importantes limites.

"J'ai eu du mal avec le chatter, des vibrations", expliquait l'Australien après les deux premières séances d'essais, décrivant ses difficultés dans les virages : "Quand j'essayais de garder de la vitesse au [virage] 3, dès que j'arrivais à la corde, la moto disait 'pas plus'. C'est une chose qui arrive tout le temps en ce moment. J'essaie de trouver un putain de moyen de contourner ça mais je ne trouve pas de solution."

Miller a tenté d'adapter son pilotage mais il n'y parvenait pas sans sacrifier les performances : "J'essayais juste de garder un peu plus de vitesse, donc j'essayais de ne pas accélérer aussi fort en sortant large, et je n'étais pas très rapide. Ça me soule parce que les mêmes problèmes perdurent et je n'arrive pas à y remédier. Quand tu ne cesses de te taper la tête contre les murs, tu cherches une solution."

Ces vibrations ont plusieurs fois été visibles pendant les qualifications et un ralenti diffusé par le MotoGP a parfaitement illustré les difficultés de Miller, presque heureux d'avoir de telles images à montrer aux ingénieurs de KTM pour qu'ils comprennent l'étendue de ses difficultés.

"C'est ma vie depuis dix mois, on n'a pas réussi à corriger ça. C'est très bien à voir au ralenti parce qu'à vitesse normale, on ne le remarque pas. Le bras oscillant est très sollicité. C'est très bien de le voir clairement au ralenti pour les ingénieurs. Je n'invente pas ces conneries, ça le fait depuis dix mois, depuis qu'on a ce pneu, et je n'ai pas trouvé de solution, comme vous l'avez vu."

"La solution est d'essayer de faire avec mais c'est comme continuer à se taper la tête contre un mur. [...] On a encore fait un changement radical dans l'équilibre de la moto [samedi] et ça semble la calmer un peu mais c'était encore là dans le dernier secteur, dans le double gauche."

Et après une course conclue en dixième position, Miller s'est félicité de ne pas avoir rencontré les mêmes difficultés que Brad Binder, qui a subi de grosses glissades de l'avant, mais déplorait que ses problèmes ne soient toujours pas résolus : "On a un peu de mal avec la vitesse en milieu de courbe et en sortie de virage. L'avant est stable et il a été bon toute la course mais on a encore du travail."