Miller : "Mon téléphone ne sonne pas" pour rester en MotoGP en 2025

Habitué du paddock MotoGP depuis 2015, Jack Miller est encore à la recherche d'un guidon de titulaire pour la saison 2025, alors que KTM bâtit son projet factory autour de la sensation Pedro Acosta et de Brad Binder. Évoluant cette année dans l'équipe d'usine, Miller ne pourra pas non plus bénéficier du soutien accru de la firme autrichienne dans l'équipe Tech 3, où un très beau line-up composé d'Enea Bastianini et Maverick Viñales sera mis en place.

Avec un nombre limité de places sur la grille de départ de l'année prochaine et une baisse de forme mal venue sur une RC16 stagnante dont il peine à tirer le meilleur, l'Australien a de plus en plus de mal à se présenter comme une option indéniable pour décrocher un guidon 2025 dans la catégorie reine.

Motorsport.com a rapporté cette semaine que l'Australien avait été contacté par deux constructeurs, dont Ducati, pour un transfert vers le championnat du monde de Superbike. Mais lors du retour de la pause estivale du MotoGP à Silverstone, le pilote de 29 ans a déclaré qu'il n'avait reçu aucune offre pour courir en MotoGP ou en WSBK à l'heure actuelle.

"Ce ne sont que des rumeurs, car franchement, pour l'instant, je n'ai rien reçu. Pas un seul contrat", a-t-il déclaré.

La connaissance innée de Miller en matière de développement de motos, notamment chez Ducati et KTM, pourrait être un atout pour les constructeurs japonais Honda et Yamaha, qui peinent à rattraper leurs rivaux européens malgré les avantages que leur offre le nouveau système de concession du MotoGP.

Un caractère trop trempé ?

Miller a exprimé son enthousiasme à l'idée d'assumer un tel rôle en MotoGP, mais a réitéré qu'il n'avait pas d'offre ferme pour le moment – avant de souligner que sa personnalité était un obstacle potentiel à toute évolution de carrière. "Certainement. Tout cela m'intéresse. C'est pourquoi j'ai dit que tant que les choses ne sont pas signées, scellées et livrées, je n'abandonnerai pas", commente-t-il.

"Je peux dire honnêtement que mon téléphone ne sonne pas. J'essaie de faire avancer les choses sous tous les angles possibles. Mais parfois, on dit des choses qui énervent les gens, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça. C'est pourquoi j'ai vécu [ma vie comme ça], [ça a été] toute ma carrière. Je suis le personnage que je suis. Voilà ce qu'il en est. J'essaie de faire ce que je peux faire sur la piste parce qu'au bout du compte, c'est ce qui compte le plus."

Il est de plus en plus fréquent que des pilotes passent au WSBK après avoir terminé leur carrière en MotoGP, la série basée sur les motos de production offrant un environnement compétitif où ils peuvent tester leurs compétences.

Miller a déclaré qu'il était ouvert à un passage au WSBK, où il pourrait potentiellement remplacer le double champion Álvaro Bautista chez Ducati, mais qu'il ne voulait pas abandonner le MotoGP avant que la porte ne soit définitivement fermée partout.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était intéressé par le WSBK, Miller répond : "Bien sûr, le niveau là-bas est fantastique. Je pense que le championnat est cool. En fin de compte, j'aime la course et trois courses en un week-end, c'est plutôt cool. Il ne faut jamais dire jamais. J'ai le sentiment d'avoir plus à donner ici [en MotoGP], mais nous verrons bien. Je garde espoir jusqu'à ce que toutes les portes soient fermées, mais honnêtement, ça ne se présente pas bien. Nous ferons donc de notre mieux pour faire quelque chose dans la seconde moitié de la saison."

"Cela a été une bonne pause estivale, mais aussi une période difficile. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il est évident que toutes les bonnes choses ont une fin, mais les choses qui se terminent quand ce n'est pas à votre convenance – ce qui est rarement le cas dans une situation de course – mais surtout avec ce que j'ai donné dans le championnat et ce que j'ai l'impression de devoir donner au championnat, c'est une chose difficile. Mais comme je l'ai dit, ce n'est jamais fini avant d'être fini. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'obtenir des résultats décents et espérer que mon téléphone m'appellera à un moment ou à un autre."