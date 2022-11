Jack Miller en a trop fait pour terminer troisième au général

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo n'était pas le seul à viser la victoire à tout prix au Grand Prix de Valence. S'il ne jouait pas le titre, Jack Miller pouvait en revanche viser la troisième place du championnat, et devait pour cela s'imposer tout en espérant qu'Aleix Espargaró et Enea Bastianini ne marquent pas plus de deux points. L'équation paraissait peu probable, mais contre toute attente, l'Espagnol a dû abandonner en raison d'un problème technique, tandis que l'Italien a connu un début de course difficile et n'était que 15e au terme du premier tour.

Évoluant pour sa part dans le groupe de tête, le pilote australien a vu une chance d'atteindre son but et s'est mis à attaquer pour tenter de remonter jusqu'à la première place. Rapidement placé en troisième position, derrière Jorge Martín et à une seconde du leader Álex Rins, il voyait la situation se compliquer mais continuait d'espérer.

Impuissant face à la Desmosedici de Martín, aussi compétitive que la sienne, il a fini par partir à la faute à cinq tours de l'arrivée, ce qui a mis un terme à ses ambitions. La troisième place du championnat est finalement revenue à Bastianini, qui est remonté jusqu'au huitième rang en course et qui conclut ainsi la saison avec 12 points d'avance sur Espargaró et 30 sur Miller.

"Je suis vraiment désolé de la chute. J'attaquais fort parce que je savais qu'Aleix n'avait pas terminé la course, et 25 points m'auraient positionné devant lui au classement, ce qui était mon objectif. Malheureusement, le départ ne s'est pas passé exactement comme je m'y attendais", a-t-il expliqué.

Jack Miller devant Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia en début de course.

"Le départ est très important ici, surtout avec le niveau actuel du MotoGP. J'étais là, je me suis retrouvé cinquième et ai doublé Marc [Márquez] et Fabio [Quartararo]. Jorge semblait représenter un plus grand défi. Je suis resté derrière lui durant la majorité de la course, je cherchais partout un endroit où passer mais la température du pneu avant était montée en flèche et je me faisais beaucoup de chaleurs. Après ça, Brad [Binder] est arrivé, j'ai voulu rester proche, comme ça s'ils commettaient une erreur j'en aurais profité mais ça n'a pas été le cas", a-t-il ajouté auprès de BT Sport.

"Álex roulait vraiment bien mais je sentais que j'avais un peu plus de vitesse que Jorge et je réduisais l'écart. En bagarre, une Ducati face à une Ducati, c'est très dur. Elles sont très similaires sur plein d'aspects donc c'est vraiment difficile de faire la différence."

Après avoir décroché sept podiums cette année, dont une victoire, Miller espérait forcément conclure son aventure de cinq ans avec Ducati sur une bien meilleure note, d'autant plus que sans sa chute, il aurait égalé sa meilleure saison en MotoGP, réalisée l'an dernier, où il avait terminé quatrième avec 181 points (il conclut cinquième avec 189 unités cette année, ndlr).

"Ma dernière course avec Ducati apporte avec elle une certaine tristesse car j'ai vécu d'excellents moments avec cette équipe et j'ai construit des relations fantastiques avec toutes les personnes du team. [...] Quoi qu'il en soit je suis très content pour Pecco [Bagnaia], qui a eu une année extraordinaire, en n'abandonnant jamais et en prouvant à tout le monde qu'il est le meilleur."

Miller referme ainsi le chapitre rouge de sa carrière pour en ouvrir un nouveau, orange cette fois, dès ce mardi lors du premier test de pré-saison qui se tiendra sur le circuit de Valence et lors duquel il essayera enfin la KTM : "J'ai vraiment hâte de voir ce qui se profile à l'horizon !"