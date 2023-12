Mir revigoré par la "chance magnifique" d'être le leader de Honda

Joan Mir a vécu la plus mauvaise saison de sa carrière en MotoGP. Le Champion du monde 2020, troisième du championnat la saison suivante, avait déjà souffert l'an dernier, en ne prenant que la 15e place pour les adieux de Suzuki, mais il a été bien plus en difficulté pour sa découverte de la Honda. Sur une RC213V rétive, l'Espagnol a connu un total de 24 chutes – Marc Márquez étant le seul à avoir fait pire – qui ont entraîné trois blessures et lui ont fait manquer neuf des 39 courses au programme cette année.

Tombé sur la tête pendant le sprint de Termas de Río Hondo, Mir a dû renoncer à la course principale en raison d'un traumatisme crânien et d'un hématome à la cheville droite. Un nouvel accident, pendant les essais au Mugello, l'a blessé à l'auriculaire de la main droite. Il a enfin manqué les courses de Valence en raison de douleurs au niveau du cou après une lourde chute le vendredi.

Quand il était apte à rouler, Mir a connu cinq chutes en course sprint et neuf dans les épreuves principales, soit plus de la moitié de celles dont il a pris le départ. Il n'a finalement vu l'arrivée que six fois en course principale, dont une seule dans le top 5, lors d'un GP d'Inde resté un mystère dans la saison difficile de Honda : il avait marqué 11 de ses 26 points sur ce seul week-end.

Le Majorquin a conclu le championnat en 22e position, faisant de lui l'avant-dernier des titulaires devant Pol Espargaró, qui a cependant manqué les huit premiers rendez-vous de l'année. "C'est vrai qu'en fin de saison, plus que de la motivation pour l'an prochain, la seule chose que je veux, c'est que ça finisse. Après une telle saison, je veux aller dormir", confiait Mir à Valence.

Joan Mir a chuté 24 fois en 2023, dont 14 dans les courses

Après cette saison à oublier, le pilote Honda peut cependant compter sur de très nombreux changements pour l'aider à progresser l'année prochaine. La marque multiplie les efforts pour relever la barre avec de nombreuses recrues dans le département technique, mais le plus gros changement est probablement lié au départ de Marc Márquez. Mir va en effet récupérer l'équipe technique de l'octuple Champion du monde et espère un nouveau rapport de force en sa faveur.

Alors que Honda était totalement tourné vers Márquez jusqu'en 2023, le #36 a déjà confié son espoir de recevoir "plus d'attention" la saison prochaine. Si l'on exclut Takaaki Nakagami, présent depuis 2018 chez LCR, Mir sera presque un ancien puisque Luca Marini va le rejoindre dans l'équipe officielle et que Johann Zarco va débarquer dans le team satellite. Il devrait ainsi se retrouver au centre du jeu pour faire évoluer la moto dans sa direction, une perspective qui lui offre un regain de motivation.

"Au fond de moi, je sais qu'on a un changement qui me donne une chance magnifique de décider un peu plus de choses la saison prochaine. Les pilotes qui vont arriver l'an prochain seront comme moi : je ne pouvais pas faire de comparaisons entre la moto de [2022] et celle de [2023] ; ce sera la même chose."

"Je vais avoir l'opportunité de donner plus mon opinion, de comprendre dans quels domaines je pense qu'on va dans une bonne direction, dans quels domaines ce ne sera pas le cas, et ils vont m'écouter. Je pense que l'on fera un bon travail."