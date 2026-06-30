Mir veut préserver sa "santé mentale" après deux chutes au 1er tour

Jeudi, lors du point presse de Joan Mir à Assen, un journaliste lui a dit qu'il avait misé sur lui dans le jeu MotoGP Fantasy pour le week-end , et lui a demandé sur le ton de l'humour d'éviter la chute. "Je vais essayer !", a répondu le pilote en rigolant. "Il faut que tu fasses une interview avec l'équipe pour qu'ils te disent si c'est possible."

La blague a tourné court, et même très court pour Joan Mir, à terre dans les deux courses du week-end, à chaque fois dès le premier tour. "J'essaie de comprendre comment c'est arrivé…", écrivait-il samedi en légende d'une photo de sa chute sur Instagram.

Face aux journalistes, dont le reporter de Motorsport.com, le pilote Honda a précisé avoir roulé sur une partie sale de la piste : "L'explication est très simple. J'ai pris un bon départ et j'ai doublé le pilote qui était à ma droite, dès le départ. Cela m'a empêché de passer à l'intérieur, et obligé à passer à l'extérieur."

"J'ai pris les deux premiers virages derrière Pecco [Bagnaia]. Au virage 3, j'étais à l'extérieur de Pecco et c'était un peu sale. J'avais la même vitesse que lui, tout était identique, et j'ai perdu l'avant. C'était ma faute, mais c'était très inattendu."

La chute de Joan Mir lors du sprint au GP des Pays-Bas. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dimanche, Mir a pu parcourir quelques virages de plus mais il est de nouveau tombé dans le premier tour. Cette fois, le Majorquin a eu beaucoup de mal à comprendre la cause de sa cabriole, et il n'a pas caché que l'accumulation des chutes en course commençait à devenir difficile.

"Sincèrement, hier je savais pourquoi j'étais tombé, aujourd'hui non. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi... Ça arrive assez souvent de tomber sans comprendre pourquoi ! [rires] Le fait est que quand on ne comprend pas pourquoi on tombe, c'est très difficile de reproduire l'action, parce qu'on ne la saisit pas. J'ai souvent été dans cette situation par le passé."

"Je ne doublais personne : j'étais juste derrière, à la même vitesse, puis j'ai perdu l'avant", a assuré Mir. "C'est ce que je ressens. Les gens peuvent penser que c'est autre chose. La réalité, c'est que je n'attaquais pas. J'étais dans le premier tour, je sais comment gérer une course, mais quelle qu'en soit la raison, ça arrive assez souvent."

"Pour ma santé mentale, il est important de ne pas trop y penser parce qu'on peut perdre beaucoup de confiance quand on chute sans comprendre pourquoi. Je vais juste essayer de me reposer chez moi, de remettre les choses à plat. Deux courses d'affilée, c'est dur pour tout le monde. Et je vais de nouveau essayer."

Sur Instagram, Mir a remercié ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien mais il a confirmé ses difficultés à encaisser : "Je ne vais pas mentir, c'est dur. Je suis tellement frustré. Je dois rentrer chez moi, faire un reset et revenir plus fort."

Du positif malgré tout

Tout n'est pas à mettre à la poubelle pour Joan Mir après le GP des Pays-Bas. Une semaine plus tôt, il a pris une encourageante cinquième place en République tchèque et il avait encore de belles choses à jouer à Assen en étant le seul pilote Honda sur les quatre premières lignes, à la dixième place.

"La réalité, c'est qu'on est rapides. Pour moi, c'est toujours le plus important, qu'on soit forts. La situation serait différente si on n'était pas bons et qu'il n'y avait pas de chute. Je préfère ça."

"Je pense qu'on a montré qu'on ne peut pas se battre pour le top 5 à chaque course mais presque, et que [la course d'Assen] ne faisait pas exception : je pense que j'aurais pu me battre avec Álex [Márquez], avec Bastianini, peut-être avec Marc [Márquez] à la fin", a estimé Mir. "Je pense que j'étais dans ce groupe. Mais je ne peux pas le reproduire tous les week-ends et c'est difficile."

Un week-end difficile pour Joan Mir à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir s'attend cependant à ce que ce soit plus compliqué au Sachsenring, la dernière course avant la pause estivale. "Probablement le pire week-end de l'année pour moi", a-t-il résumé. "Il y a de longs virages, tout le temps avec de l'angle. On n'a pas de points de freinage. Je n'ai pas de grosses attentes."

"Mais l'an dernier j'étais sixième et Ogura m'a percuté. Il sera important de voir l'arrivée au Sachsenring, de retrouver ça. Et quand on ira sur de meilleures pistes, comme l'Autriche, puis l'outre-mer, je pense qu'on aura la chance de faire mieux."