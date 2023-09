Mir veut la Honda 2024 dès le GP du Japon, Márquez pas emballé

Le premier prototype de Honda pour la saison 2024 n'a pas véritablement séduit les pilotes au cours du test de Misano. Marc Márquez a estimé que les problèmes étaient "plus ou moins les mêmes" et Joan Mir a confirmé que la marque n'avait "pas fait de gros progrès", relevant néanmoins une évolution positive en terme d'adhérence. S'ils en attendaient tous plus, les pilotes sont donc sortis légèrement divisés de cette journée.

"Dans le test, on était deux contre deux", a expliqué Márquez en conférence de presse au GP d'Inde. "Taka [Nakagami] et moi, on préférait l'ancienne [moto], Stefan [Bradl] et Mir préféraient la nouvelle. Si on préfère la nouvelle et qu'on est en haut des classements, je le comprends mais ce n'est pas le cas en ce moment, donc je dis que ce n'est pas suffisant pour jouer les premières places l'an prochain."

"Ça peut être un peu mieux mais on ne veut pas gagner un dixième au tour, mais six ou sept. C'est ce qu'il faut changer et pour moi, ça ne compte pas d'avoir une moto un dixième plus rapide ou plus lente, il en faut beaucoup plus. C'est mon opinion et je continue à travailler pour pousser."

Si Joan Mir a exprimé exactement la même opinion sur les progrès à réaliser, il a néanmoins fait des commentaires encourageants et a même déploré de ne pas pouvoir utiliser le prototype 2024 dès ce week-end en Inde, chose qui aurait été possible sur le plan règlementaire puisque les changements portaient essentiellement sur le châssis et que le moteur 2023 y était intégré pendant le test.

"Le premier prototype que l'on a testé à Misano était un peu mieux que ce que l'on avait [avant]", a estimé le Majorquin. "C'est vrai que ce n'est pas le niveau que nous voulons, le moteur était toujours le même. C'est probablement un pas dans la bonne direction mais on a besoin de beaucoup plus."

"On n'a pas reçu la moto ici", a cependant déploré Mir, qui aurait aimé continuer ses essais avec ce modèle : "Sincèrement, je m'attendais à l'avoir mais on ne l'a pas. On disputera le week-end avec l'ancienne donc on aura du mal, c'est tout."

Joan Mir a senti des progrès avec le prototype 2024 de Honda

Joan Mir a évoqué des questions logistiques derrière ce choix, Honda ayant souhaité ramener le prototype au Japon après Misano. Le Champion du monde 2020 espère cependant en disposer dans une semaine, pour la course à domicile du constructeur à Motegi, puisque cela aurait "du sens" de continuer les essais de cette nouvelle moto : "C'est dommage de ne pas l'avoir ici mais j'espère l'avoir au Japon pour pouvoir faire quelques tours et comprendre si c'est la bonne direction. Ce sera très, très utile pour Honda."

"On connaît le potentiel de la moto [actuelle], je sais ce que je peux faire", a précisé Mir. "L'autre ne sera pas pire, donc si je me sens bien, on peut obtenir des informations pour dire 'putain, on a beaucoup progressé dans ce domaine et dans celui-là on n'est pas très bons'."

Marc Márquez a en revanche confirmé qu'il n'avait aucunement le désir d'utiliser ce prototype en course cette année : "Je sais pas si les autres pilotes ont l'intention [de l'utiliser], mais pour le moment, en ce qui me concerne, non."

Un comportement identique mais une position différente

Si Márquez ne souhaite pas mener des essais en conditions de course, c'est surtout parce qu'il n'a pas constaté de progrès significatifs lors de sa découverte du prototype 2024 : "On va partir avec la même moto qu'[en course] à Misano parce que c'est celle qui m'a donné les meilleures sensations. On a testé le proto et il y avait des choses intéressantes, mais les performances étaient les mêmes, et pour moi un peu moins bonnes. On va continuer à rouler avec celle que l'on connaît. Si je dois essayer des choses pour l'avenir, je les testerai, mais pour le moment je reste concentré sur ce que j'ai."

"Évidemment, il y a des différences. La positon de pilotage est différente [sur le prototype], je me sens différemment sur la moto. Mais il n'y a pas eu de différence dans les performances, dans les chronos, c'était exactement la même chose", a insisté Márquez. "C'est ce que l'on doit continuer à améliorer, surtout en sortie de courbe. On n'est pas mauvais en entrée, mais du milieu jusqu'à la sortie, c'est là qu'on fait les chronos plus facilement."

Les changements dans la position de pilotage sont justement ce qui donne de l'espoir à Joan Mir, qui s'est mieux senti sur ce prototype que sur la moto 2023 et a affiché un meilleur rythme en pneus usés : "Je dirais que pour ma taille et tout le reste, j'ai pu être un peu plus à l'aise. C'est toujours une étape importante parce que de toute façon, la moto, le châssis, fonctionne de la même façon mais si on a une meilleure position sur la moto, qu'on est plus à l'aise, on tourne mieux, on a plus de grip naturel immédiatement. Je pense que c'est positif pour moi."

Marc Márquez

Márquez préfère rester prudent après un test souvent trompeur, le circuit de Misano étant toujours recouvert de gomme au lendemain de la course : "On n'a pas le même pilotage durant un test, surtout l'après-midi, quand il y a beaucoup de gomme et qu'on peut prendre beaucoup plus d'angle que pendant un week-end de course."

Mir a conscience de cet élément et ne pense pas qu'il a faussé son jugement : "C'est toujours dur de bien comprendre le test du lundi [à Misano] parce que parfois, des problèmes peuvent être cachés vu que le grip est fantastique, toutes les motos tournent bien. Mais on a fait des comparaisons et on a pu voir qu'il y avait des progrès, un certain potentiel sur cette moto."

L'enthousiasme de Joan Mir reste cependant contenu, des progrès plus nets restant nécessaires sur la version définitive de la Honda 2024 : "Même s'il y a un pas en avant, ce n'est pas la moto que je veux l'an prochain. C'est évident, et le moteur était le même. On attend des progrès sur le moteur pour le test de Valence. Ce package a progressé et avec le nouveau moteur, on verra comment ça fonctionnera, quelles seront les réactions, et je vous le dirai."

"Je n'ai aucun espoir actuellement, j'essaie juste de faire au mieux avec ce que nous avons, de faire un bon travail, de donner de bonnes informations et quand j'aurai un bon package, on sera où on le veut."