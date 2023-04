Deux pilotes soumis au contrôle médical à Austin

Charger le lecteur audio

Le plateau MotoGP espère quelque peu s'enrichir après un Grand Prix d'Argentine qui a vu quatre absents, ainsi qu'un cinquième forfait s'ajouter après la course sprint. À Austin cette semaine, on verra le retour de Joan Mir, qui avait dû renoncer à la course principale de Termas après une lourde chute la veille, mais aussi celui de l'un des blessés de Portimão, Miguel Oliveira. Tous deux devront passer le contrôle médical obligatoire du championnat ce jeudi, afin d'être autorisés à reprendre la piste dans le cadre de ce Grand Prix.

Miguel Oliveira a renoncé au rendez-vous de Termas de Río Hondo à cause d'un tendon de la jambe droite endommagé. Il avait été violemment harponné par Marc Márquez au début de la course principale, au Portugal, un accident qui a fait couler beaucoup d'encre et a valu à l'Espagnol une pénalité. Celle-ci doit cependant être éclaircie puisque Repsol Honda a fait appel à la suite d'un rectificatif envoyé deux jours après les faits par les commissaires au sujet, précisément, de son application. Quant au retour effectif du pilote RNF, il ne dépend désormais plus que de l'avis du médecin officiel du championnat.

Joan Mir s'est quant à lui blessé une semaine plus tard, lors de la course sprint organisée en Argentine. En tombant, le pilote Honda a été touché à la cheville, mais surtout à la tête. Des vertiges et des nausées qui perduraient le lendemain matin ont conduit à son absence pour la course principale et lui aussi va devoir obtenir le feu vert des médecins du championnat pour reprendre la piste. Il assure toutefois s'être parfaitement remis grâce à une semaine de repos à la maison.

Trois titulaires toujours sur la touche

Son retour est d'autant plus important pour Repsol Honda que Marc Márquez est, lui, absent à Austin, une première pour l'Espagnol sur ce Grand Prix qui compte parmi ses plus grandes réussites. Son équipe a expliqué qu'il s'agissait d'une décision prise en commun avec le HRC et le pilote, qui doit finaliser la guérison de sa main droite fracturée avant d'envisager son retour. C'est Stefan Bradl, habitué à ce rôle, qui assurera l'intérim pour le #93 à Austin.

Absent également, Enea Bastianini qui s'est fracturé l'omoplate droite en étant involontairement envoyé au tapis par Luca Marini lors de la première course sprint de la saison. Il n'a pas eu besoin d'opération mais a observé du repos depuis l'accident. Un check-up passé mardi après un roulage en piste a poussé les médecins à prolonger sa convalescence, lui faisant manquer un nouveau Grand Prix. Il sera remplacé par Michele Pirro à Austin et se tourne à présent vers Jerez pour espérer faire son retour.

Pol Espargaró manque également à l'appel, lui qui fait probablement face à une longue convalescence après avoir été touché à la mâchoire, au dos et aux poumons dans une chute effrayante dès la première journée d'essais du Grand Prix du Portugal. Désormais sorti d'hôpital, il poursuit sa guérison à la maison et sera remplacé à partir de cette manche au Texas par Jonas Folger qui prend sa KTM dans le team Tech3.