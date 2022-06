Mir prêt à "repartir à zéro" après avoir identifié son problème

Charger le lecteur audio

Deux courses de suite sans aucune Suzuki à l'arrivée : la situation que vient de connaître l'équipe de Hamamatsu est une première depuis le retour de la marque en MotoGP en 2015. Ces deux déconvenues ayant fait suite à l'annonce de son départ prochain du championnat, on pourrait supposer que la déstabilisation de l'équipe et des pilotes est partiellement en cause dans ces chutes, même si Álex Rins porte son jugement sur un autre responsable concernant l'issue de son Grand Prix d'Italie, sa colère contre Takaaki Nakagami n'étant pas encore éteinte.

Mais Joan Mir assure lui aussi que le contexte n'a aucun rapport avec sa chute dimanche, en Italie. Très en difficulté tout le week-end, il a admis qu'il savait qu'il finirait sa course dans le bac à gravier. Pour quelle raison ? "Quand on ne se sent pas à l'aise, qu'on a un problème et qu'on est pratiquement une seconde plus lent qu'on ne l'était l'année dernière avec une moto qui était moins compétitive, qu'on se bat pour entrer dans les points… Ça n'est pas la position dans laquelle je veux être et je vais toujours essayer d'en faire plus, plus, plus… sauf qu'il n'y a rien de plus. Voilà ce que je voulais dire", a-t-il expliqué ce jeudi en retrouvant le paddock, cette fois à Barcelone.

Dans le court laps de temps qui s'est écoulé, le pilote espagnol a toutefois trouvé une explication qui lui donne bon espoir pour la suite. "Le Mugello a été très difficile et super inattendu, mais maintenant avec du recul, ça n'a pas été si mal. Et il ne s'agit pas que des résultats. Je pense qu'on a identifié un souci qui a été commun à de nombreuses courses, où je me plaignais toujours d'une chose. Au Mugello, on a touché le fond", a-t-il décrit. "De ce point de vue-là, l'équipe a donc pu travailler et comprendre quel était le problème. Maintenant qu'on connaît le problème, on devrait pouvoir commencer à appliquer des solutions, car auparavant on ne le comprenait pas."

"Ça me motive pour cette course, j'ai envie d'obtenir un bon résultat. Le dernier week-end a été assez dur, je ne veux pas revivre un week-end comme ça, mais je suis content qu'on ait plus ou moins éclairci les choses", a-t-il ajouté, visiblement requinqué. "Je continue de penser que le potentiel de cette moto est meilleur que celui de la moto de l'année dernière."

"Je ne peux pas dire quel était le principal problème", a-t-il précisé, toutefois notoirement en difficulté en entrée et en passage de virage. "La seule chose que je puisse dire, c'est ce que j'ai dit : pendant plusieurs courses, j'ai eu des problèmes avec l'avant, je suis tombé au Mans parce que j'ai perdu l'avant… Toutes les erreurs de ce type − c'était parfois ma faute, parfois non − ont été causées en partie par ce problème. Je suis tout simplement content qu'on sache plus ou moins [ce que c'était]. Et après ce week-end on aura un test, alors je pense qu'on va repartir de zéro."

Ce nouveau départ qu'espère prendre le Majorquin se fera depuis la dixième position du championnat qu'il occupe actuellement. Distancé de 66 points par le leader, Fabio Quartararo, il n'est pas encore monté sur le podium depuis le début de la saison, s'arrêtant deux fois à la quatrième place.

