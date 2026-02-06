Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"

La progression de Honda au cours de la saison 2025 a semblé se confirmer lors du test mené cette semaine à Sepang, l'ensemble des pilotes de la marque notant des améliorations sur leur machine. Pour autant, il ne faut peut-être pas rêver de revoir les Honda s'inviter dans la lutte avec les Ducati dès cette année.

Les simulations de sprint menées par l'ensemble du plateau jeudi, et clairement dominées par les pilotes de la Ducati GP26, semblent un peu avoir douché l'espoir de tout le plateau, dont les pilotes Honda. Joan Mir a senti qu'il avait un bon rythme, mais absolument pas suffisant pour inquiéter Ducati.

"C'était bien, mais si on regarde le rythme des pilotes Ducati, Álex [Márquez] en particulier, on est loin hein…", a prévenu le champion du monde 2020. "On a progressé depuis l'an dernier, j'ai pu rouler en 1'58 dans la plus longue partie du relais, jusqu'aux deux ou trois derniers tours que j'ai faits en 1'59. Vous savez, ce n'est pas un mauvais rythme, mais je pense que Ducati a fait un pas en avant pendant cette pré-saison et qu'ils sont assez forts."

"En termes de rythme de course, je suis là", a insisté Mir. "Je pense que s'il y avait une course demain, on pourrait se battre pour le top 5 ou le top 4, mais pas beaucoup mieux."

Joan Mir a conscience que Honda resté distancé. Photo de: Icon Sportswire via Getty Images

Lors de sa simulation de sprint, Álex Márquez a roulé dans la fenêtre basse des 1'57, ce que Mir reconnaît impossible pour lui avec la Honda en rythme de course : "J'aimerais pouvoir faire quelques tours avec ces chronos ! C'est presque un time attack. Si je fais ce chrono, au tour suivant je ferai un 2'01 parce que j'aurai complètement fumé le pneu ! [rires] Mais c'est ce qui se passe normalement dans un time attack."

Ils ont fait un pas en avant, il faut qu'on en fasse trois.

Si la hiérarchie reste relativement inchangée, c'est parce que Ducati n'est pas resté les bras croisés selon Mir : "D'après ce que je peux voir, on a progressé et je pense que Ducati a aussi fait quelques progrès. Je pense que quand ils le veulent, ils sont rapides, c'est la réalité du moment."

"Ils ont fait un pas en avant, il faut qu'on en fasse trois", a-t-il résumé. "On en fera probablement un nouveau, et nous espérons le prochain rapidement."

Joan Mir et Luca Marini voient tous les deux Honda à distance de Ducati. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De l'autre côté du garage, le constat est le même pour Luca Marini, selon qui Honda n'a pas encore comblé l'écart avec les meilleures marques. "On a encore beaucoup de constructeurs devant nous, mais on se rapproche", a-t-il souligné. "On réduit l'écart mais on n'y est pas, donc il faut faire des choses pour améliorer la moto actuellement."

Comme Mir, Marini voit sa moto progresser... mais la concurrence aussi : "On a amélioré la moto dans de nombreux domaines, surtout en entrée de courbe. On peut être satisfaits, mais il y a encore beaucoup de travail parce que tous les constructeurs semblent avoir progressé, donc l'écart est un peu le même que pour le Grand Prix ici."

"Il faut continuer à attaquer, continuer à travailler comme ça. Je pense que la Thaïlande sera très importante, en particulier pour bien régler la moto pur la première course, mais on aura encore quelques nouveautés. On verra ce qu'on pourra trouver."