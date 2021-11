Mir retrouve le podium : "J'avais besoin d'un week-end comme ça"

Joan Mir a décroché son quatrième podium de l'année au Grand Prix de l'Algarve, son premier depuis Aragón, mais celui de Portimão a une saveur particulière. Alors qu'il devait jusque-là enchaîner les dépassements pour compenser des samedis souvent délicats, il a cette fois pu profiter d'un départ en première ligne après avoir décroché la troisième place en qualifications, son meilleur résultat dans cet exercice en MotoGP.

Mir s'est défait de Jack Miller dès le premier tour et il est resté au contact de Pecco Bagnaia dans le premier quart de l'épreuve, mais le pilote Ducati a ensuite graduellement augmenté l'écart. Le pilote Suzuki est désormais assuré de finir le championnat à la troisième position mais il se réjouit surtout d'un week-end bien construit, chose après laquelle il a couru toute la saison.

"Sincèrement, je suis très heureux, particulièrement content du podium", s'est réjoui le Majorquin en conférence de presse. "Pas pour le résultat, plus pour le week-end que l'on a fait. C'était incroyable. Je me suis senti très bien dès le début et j'ai pu être performant dès les EL1. Puis quand on se sent bien sur la moto et que la base est bonne, tout vient facilement."

"Aujourd'hui, Pecco était tout simplement meilleur que moi et il a pu rouler d'une façon plus efficace parce que quand j'étais à ce rythme, je faisais plus d'erreurs que lui", a reconnu Mir. "Il n'en a pas fait une seule. J'ai attendu toute la course mais elle n'est pas venue. Bravo à lui et à son équipe."

Après les qualifications, Joan Mir ressentait les bénéfices de la semaine de vacances qu'il a prise après sa chute au GP d'Émilie-Romagne. Le week-end de Portimão s'est conclu sur une note bien plus positive malgré la supériorité incontestable de Bagnaia : "J'avais besoin d'un week-end comme ça, avec des conditions météo plus normales, essayer de faire plus de tours sur ma moto, dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on a eu. Merci à l'équipe de m'avoir donné le package pour me battre pour la pole position, pour la victoire aussi."

Mir espère que ce résultat lui donnera un élan pour le dernier Grand Prix de la saison, après avoir remporté l'un des deux rendez-vous sur ce tracé l'an dernier : "Je suis très optimiste pour Valence. Normalement je suis fort sur cette piste. Avec ce package, qui semble légèrement meilleur qu'en milieu de saison, je pense que je serai en mesure de me battre pour de plus grandes choses."