Test Misano - Bagnaia en tête au terme d'une grosse journée d'essais

Après le meilleur temps signé par Jorge Martín à la fin de la session du matin, on a vu la plupart des pilotes améliorer leur chrono cet après-midi, alors que la piste a rouvert pour les quatre dernières heures du test officiel organisé à Misano. Au sommet du classement, le changement le plus notable a été de voir Enea Bastianini, puis Pecco Bagnaia passer sous la barre des 1'31 peu après 15h.

Lorsque le drapeau à damier s'est abaissé définitivement sur cette journée de test, après une dernière heure rendue très calme par le fait que plusieurs équipes avaient terminé leur programme, la référence appartenait au double champion en titre avec un temps de 1'30"619, à trois dixièmes de la pole qu'il a lui-même décrochée samedi. Franco Morbidelli avait réussi à se faufiler entre les deux Ducati de l'équipe d'usine, lui qui aura été l'un des plus actifs de l'après-midi avec 49 tours bouclés. Sur l'ensemble de la journée, la palme revient à Raúl Fernández avec 81 tours à son compteur.

Ce rendez-vous constituait la troisième et dernière occasion de réunir l'ensemble des pilotes titulaires en essais dans le courant de cette saison. Avec pour seul absent Fabio Di Giannantonio, qui ménage son épaule blessée, c'était l'occasion pour les uns de peaufiner leur copie en vue de la dernière partie du championnat, et pour les autres de commencer à évaluer des évolutions développées par leur constructeur en vue de l'année prochaine.

Sachant que quasiment tous les pilotes connaissent aujourd'hui leur future équipe, la perspective de changer de marque ou non dans quelques semaines a clairement dicté la charge de travail des uns et des autres autour d'éventuelles nouveautés. Pour tous, cependant, cette journée était aussi l'occasion de préparer le deuxième Grand Prix qui sera disputé sur cette piste la semaine prochaine et de chercher à extraire encore plus de performance des machines actuelles en vue d'une très intense fin de saison.

C'est ainsi que dans le camp Aprilia, Raúl Fernández s'est avéré être le plus occupé, ses trois collègues étant limités à travailler leurs réglages sans se voir confier de développements qu'Aprilia réservera à ses pilotes 2025. Espargaró et Viñales ont néanmoins multiplié les tours pour tenter de trouver des sensations plus constantes, ainsi que de meilleures performances au freinage, ce qui pourrait leur servir dès la semaine prochaine au moment de s'attaquer au GP d'Émilie-Romagne.

KTM se trouve dans une situation similaire et s'est organisé pour confier beaucoup de pièces à tester à Pedro Acosta et Brad Binder, avec pas moins de trois motos à disposition de l'Espagnol notamment, tandis qu'Augusto Fernández et Jack Miller se sont partagés la journée à mi-temps. Dani Pedrosa était également présent en renfort, mais il semble que seuls Acosta et Binder aient roulé aujourd'hui avec un prototype de moteur 2025 que le testeur connaît déjà.

Yamaha aussi a apporté une première version du moteur destiné à l'année prochaine, que Fabio Quartararo et Álex Rins ont tous pu tester, avec toutefois des avis divergents sur la question. Ils ont par ailleurs poursuivi leur travail sur les différentes pièces déjà ajoutées à leur M1 pendant le week-end de Grand Prix, dans la continuité des tests privés qu'ils sont autorisés à mener.

Álex Rins sur la Yamaha lors du test de Misano. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Chez Honda, les quatre titulaires étaient épaulés par le pilote essayeur Stefan Bradl ce matin et ont pu tester des nouveautés aérodynamiques préparées par la marque. Les concessions aidant, il faut s'attendre à une évolution aéro assez radicale pour la suite du championnat, dans une tentative pour le HRC de répondre aux appels de ses pilotes en faveur d'un changement très marqué. Au vu des images captées par les photographes, Honda semble s'inspirer assez clairement des flancs très sculptés de la Ducati et de la KTM.

Ducati, justement, a travaillé sur un nouveau package aéro, testé notamment par Enea Bastianini dans l'idée qu'il soit bientôt utilisé en course, ainsi que sur un nouveau châssis. Marc Márquez, de son côté, a indiqué n'avoir testé que des éléments qu'il avait déjà eu l'occasion d'essayer précédemment. Pour ce qui est de la GP25, il faudra attendre les essais hivernaux pour commencer à l'essayer.

Notons par ailleurs que les pilotes ont eu une demi-heure en début d'après-midi pour travailler sur une nouvelle carcasse de pneu avant conçue par Michelin en vue de la saison prochaine.

Test Misano MotoGP - Classement final

Pos. Pilote Équipe Temps/Écart Tours 1 P. Bagnaia Ducati Team 1'30"619 45 2 F. Morbidelli Pramac Racing +0"161 68 3 E. Bastianini Ducati Team +0"366 42 4 P. Acosta GASGAS Tech3 +0"433 73 5 F. Quartararo Yamaha MotoGP +0"444 73 6 J. Martín Pramac Racing +0"492 72 7 M. Márquez Gresini Racing +0"511 52 8 M. Bezzecchi VR46 Racing Team +0"514 55 9 M. Viñales Aprilia Racing +0"625 79 10 B. Binder KTM Factory Racing +0"683 61 11 R. Fernández Trackhouse Racing +0"786 81 12 Á. Márquez Gresini Racing +0"836 43 13 D. Pedrosa Test team KTM +0"920 64 14 A. Espargaró Aprilia Racing +1"064 59 15 J. Miller KTM Factory Racing +1"221 19 16 Á. Rins Yamaha MotoGP +1"332 66 17 M. Oliveira Trackhouse Racing +1"354 66 18 J. Zarco Honda LCR +1"360 66 19 T. Nakagami Honda LCR +1"686 44 20 A. Fernández GASGAS Tech3 +1"873 33 21 L. Marini Repsol Honda +1"883 53 22 J. Mir Repsol Honda +1"968 53 23 L. Savadori Test team Aprilia +2"693 65 24 S. Bradl Test team Honda +3"971 28