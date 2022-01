Mooney, sponsor de toutes les activités de VR46 et de Valentino Rossi en GT

Le passage à la nouvelle année a définitivement mis fin au feuilleton opaque de l'arrivée d'Aramco en MotoGP, d'abord annoncée dans le cadre d'un ambitieux projet puis devenue hypothétique avant de s'évanouir dans les limbes de négociations incompréhensibles. VR46 a finalement annoncé l'arrivée de la société italienne Mooney en tant que sponsor titre de son équipe en Grand Prix et c'est avec cette nouvelle image, bien moins polémique, que le groupe de Tavullia lance désormais sa saison.

Des précisions ont été apportées en début de semaine quant à la place qu'occupera l'entreprise de services bancaires. En l'occurrence, elle sponsorisera les deux équipes de VR46, en Moto2 (en remplacement de Sky) et en MotoGP, mais aussi la saison que doit disputer Valentino Rossi en GT et pour laquelle des détails doivent encore être communiqués.

"Je suis heureux d'avoir à nos côtés pour la saison à venir une entreprise italienne comme Mooney, leader dans le monde des paiements de proximité, avec laquelle nous partageons une même stratégie de développement des jeunes talents italiens et la recherche constante de l'amélioration de la performance", souligne Valentino Rossi. "En plus d'être le sponsor titre de notre équipe en MotoGP, Mooney sera également à nos côtés à la VR46 Riders Academy et pour ma première saison de course dans le monde des quatre roues."

En Grand Prix, VR46 alignera deux teams, dont un désormais engagé à part entière dans la catégorie reine. Comme cela a été dévoilé ces dernières semaines, Luca Marini disputera ainsi une deuxième saison parmi l'élite, avec à ses côtés David Muñoz en tant que chef mécanicien. Marco Bezzecchi fera quant à lui ses débuts épaulé par Matteo Flamigni, tandis qu'Idalio Gavira sera l'analyste de piste des deux pilotes et responsable de la stratégie pneumatique. Un trio de techniciens venu du groupe de travail de Valentino Rossi et qui opérera sous la direction de Pablo Nieto, toujours team manager. En Moto2, c'est Luca Brivio qui va désormais assumer le rôle de team manager. Roberto Locatelli reste l'analyste de piste des pilotes, Celestino Vietti Ramus, qui aura pour chef mécanicien Jairo Carriles, et Niccolò Antonelli, épaulé par Danilo Angeli.

Aux côtés de Valentino Rossi, propriétaire attentif aux performances, et de Carlo Alberto Tebaldi, directeur financier, Alessio Salucci continuera d'assurer le rôle de directeur d'équipe au quotidien. "Nous sommes vraiment fiers du chemin qui nous a menés à faire nos débuts en MotoGP", déclare le bras droit de toujours du pilote au numéro 46. "Le Mooney VR46 Racing Team sera l'évolution du projet initié il y a huit saisons avec un partenariat avec Sky Italia qui nous a permis de décrocher le titre pilotes en 2018, le titre des équipes en 2020 et de devenir une équipe de référence dans les catégories inférieures du championnat."

"Nous avons choisi les bonnes personnes, animées par la même implication et la même passion. Nos pilotes ont le potentiel pour nous offrir de grandes satisfactions et nous permettre de nous amuser. Nous avons confiance dans le fait que nous atteindrons bientôt le niveau des équipes les plus compétitives du MotoGP, un objectif que nous partageons également en Moto2 où nous avons l'intention de rester l'une des équipes de référence."