Morbidelli attaquait "à fond" quand il a gêné Acosta : "Mon 100% est plus lent"

Pour le deuxième week-end consécutif, Franco Morbidelli aura une pénalité de trois places sur la grille de départ au GP d'Allemagne, pour avoir gêné un pilote pendant les Essais, en l'occurrence Pedro Acosta.

Durant cette séance, les pénalités pour avoir gêné un rival ne tombent en théorie que si l'infraction survient dans les 20 dernières minutes, au moment où les pilotes cherchent vraiment à faire un tour rapide, mais les commissaires de course ont retenu le caractère récidiviste de la séquence pour Morbidelli, qui avait déjà gêné Enea Bastianini à Assen.

Morbidelli s'est étonné de la sanction, parce que l'incident est survenu à un moment qui n'a eu aucune conséquence sur le passage en Q2 mais surtout parce qu'il n'était pas au ralenti sur la trajectoire, bien au contraire : l'Italien affirme même qu'il roulait aussi vite que possible.

"On était à 39 minutes de la fin", a relevé Morbidelli face à la presse écrite, dont les journalistes de Motorsport.com. Il a ensuite insisté : "39 minutes de la fin !"

"Je sortais du stand, j'attaquais, je faisais mon travail. Mon 100% est plus lent que celui de Pedro. Vous savez, Pedro est incroyablement rapide. Mon 100% dans ce tour de sortie était plus lent que celui de Pedro. Je l'ai gêné, mais je peux vous assurer que j'attaquais à 100%."

"J'étais dans le secteur 2, OK je sortais des stands, mais si vous regardez mes chronos, ils sont identiques. J'attaque à chaque tour et je fais le maximum possible à chaque tour. J'étais à fond en sortant du stand et il est arrivé en étant plus rapide que moi. J'ai été pénalisé pour ça."

"Le fait est que j'étais à fond", a-t-il ajouté. "Il est arrivé en étant plus rapide. Il était probablement plus rapide que moi dans ce relais. Mais que voulez-vous que je dise ? J'attaquais à fond ! [rires]"

Franco Morbidelli assure qu'il n'avait pas ralenti sur la trajectoire devant Pedro Acosta. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta n'est pas tout à fait de l'avis de Franco Morbidelli. "J'étais dans mon meilleur premier secteur et il sortait de la voie des stands, comme s'il n'y avait personne", a décrit le pilote KTM. "Je faisais mon meilleur tour, il y avait des drapeaux bleus sur toute la piste, et il était encore au milieu."

Morbidelli fait pourtant une distinction avec ce qu'il s'est passé au GP des Pays-Bas, où il reconnaît ne pas avoir pris conscience de l'arrivée d'Enea Bastianini derrière lui : "Gêner, c'est probablement quand on est au ralenti : c'était le cas à Assen."

"J'ai fait une erreur, j'étais trop frustré de mon tour et j'avais vécu la même chose avec un autre pilote [Diogo Moreira] au tour précédent, donc j'étais vraiment en colère, j'ai ralenti et je ne me suis pas préoccupé de ce qu'il se passait. Enea arrivait, j'ai fait une erreur, c'était de ma faute. Mais cette fois, j'attaquais à fond."

Diogo Moreira aura lui aussi une pénalité de trois places sur la grille de départ, pour avoir gêné Luca Marini. Les pénalités ne seront applicables que pour la course principale. Lors du sprint, Moreira va même gagner une place en raison du forfait de Marco Bezzecchi.