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Encore critiqué, Morbidelli réclame la radio en MotoGP

Gêné par Franco Morbidelli vendredi, Enea Bastianini juge le comportement du pilote VR46 "dangereux". Morbidelli répond que la radio permettra d'améliorer ces situations.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
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Souvent au cœur des critiques de ses adversaires l'an dernier, notamment pour plusieurs incidents lors desquels il a gêné des pilotes dans un tour rapide, Franco Morbidelli avait échappé à la pénalité depuis le début de la saison. Ce ne sera pas le cas à Assen.

Le pilote VR46 a été sanctionné de trois places sur la grille du GP des Pays-Bas dimanche, pour être resté au ralenti sur la trajectoire devant Enea Bastianini pendant les Essais. Bastianini est apparu assez fataliste face au comportement de son compatriote.

"J'ai vu Morbidelli sur la trajectoire", a expliqué le pilote Tech3 face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Je ne suis pas content de son pilotage parce qu'on voit souvent Franco au milieu, sans vérifier s'il a un pilote derrière. Franco est comme ça."

"C'est toujours ça, il reste sur la trajectoire sans tourner la tête pour voir si des pilotes sont derrière lui", a déploré Bastianini auprès du site officiel du MotoGP. "J'espère voir un Franco différent à l'avenir parce que c'est dangereux."

 

La radio, une solution selon Morbidelli

Franco Morbidelli a reconnu sa responsabilité mais a souligné la difficulté de se tenir informé de la présence d'un autre pilote. Il a également relancé le débat sur l'arrivée de la radio dans le casque des pilotes, après de nombreux essais effectués ces dernières saisons, et qui se sont intensifiés depuis un an.

"Je suis vraiment désolé !", a écrit Morbidelli dans un message sur Instagram. "Je rentrais au stand et je n'ai pas eu l'information que Bestia arrivait… C'est sûr que quand il y aura les messages radio, ce sera beaucoup moins fréquent."

"Je suis satisfait que rien de sérieux ne me soit arrivé, ni à l'autre pilote ! C'est le plus important !"

La radio est pourtant loin de faire l'unanimité. Johann Zarco n'avait pas du tout apprécié une version l'an passé. "C'est insensé d'être autant à côté de la plaque", avait confié le Français au sujet du système testé, en évoquant de grandes difficultés pour entendre correctement les messages envoyés.

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